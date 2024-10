Salta otra dudosa compra de gasoil en Petropar a desconocida empresa “de Catar”, por US$ 61 millones

A través de un “procedimiento especial de contratación”, Petróleos Paraguayos (Petropar), dirigido por Eddie Jara, adjudicó la adquisición de 100.000 toneladas métricas de gasoil a la firma Doha Holding Group LLC, de Catar, que fue creada recién en diciembre del año pasado, al parecer solo para esta transacción con la petrolera pública.

El monto total del contrato abierto (con montos mínimos y máximos) fue por US$ 61 millones, lo que significa que la estatal pagará US$ 610 por tonelada métrica del carburante, según la resolución N.º 810 que rubricó Jara y que fechada el 27 de setiembre último, con la cual se adjudicó la multimillonaria compra a la citada firma foránea.

Doha Holding Group LLC se registró en diciembre del año pasado en Catar, coincidentemente tras un viaje del titular de la petrolera estatal y de su gerente, William Wilka, al citado país asiático. Wilka nuevamente fue parte del comité que evaluó la oferta de esta compañía foránea, con el gerente de comercio exterior, Ramón Benítez.

Hijo del presidente de Conmebol figura como representante de la empresa

Doha Holding Group LLC se inscribió solo para esta convocatoria en el portal de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP). En el registro de la DNCP figuran como representantes de la compañía Alejandro Facundo Domínguez Pérez (hijo del presidente de la Conmebol Alejandro Domínguez) y Saad Doukali.

Domínguez (padre) habría sido el nexo entre Petropar y la recientemente creada firma extranjera para la millonaria compra de gasoil, por lo que su hijo figura como representante de la empresa en el registro oficial. El presidente de la Conmebol y su hijo evitaron responder al respecto a este diario.

En una entrevista telefónica con ABC Color, la Directora Comercial de Petropar, Vanessa Iribas, fue consultada sobre los vínculos del presidente de la Conmebol con la empresa adjudicada, a lo que respondió: “Tengo entendido que, capaz, en su momento contactó con el dueño o fue un nexo, pero no tengo conocimiento”, dijo la funcionaria para luego solicitar que se le remita esta consulta por escrito.

Cuando le remitimos la pregunta por escrito señaló: “No podemos afirmar si el hijo del presidente de la Conmebol o su padre participaron en las negociaciones o en asuntos relacionados con esta compra, ya que la única información disponible es que figura como representante de la empresa”, explicó.

También consultamos a Iribas cómo iniciaron los contactos con los directivos de Doha Holding Group LLC para después adjudicarle este millonario contrato. Al respecto, respondió que, si bien el presidente de Petropar y el gerente general viajaron a Catar a finales del año pasado, las negociaciones se iniciaron hace un año y que continuaron hasta lograr la “oportunidad” en precios que la empresa pudo ofrecer a la estatal con esta adjudicación.

“Sí (en el viaje a Catar iniciaron las conversaciones), fue un proceso y fueron conversando en varias oportunidades, pero no había surgido hasta ahora esta oportunidad, realmente por el buen precio”, reiteró y enfatizó que la estatal ahorrará US$ 12 millones con esta adquisición.

Contrato de US$ 61 millones a una empresa sin experiencia en el país y en la región

Lo cierto es que la compañía beneficiada nunca antes vendió combustible a la petrolera estatal o al Estado Paraguayo, tampoco a compañías del sector privado de este rubro en el país o en la región, según referentes del sector con los que contactó ABC.

La sospechosa adjudicación es bastante similar al caso de la fracasada compra de diesel de la empresa AP SA, de Andrea Lafarja Bittar, cuando la petrolera del Estado quiso comprar gasoil, por US$ 51 millones, a una proveedora de alfombras y decoración.

Para esta compra spot de Petropar, con publicación posterior, la empresa estatal invitó a un grupo de 19 empresas, pero solo cuatro se presentaron, según los documentos a los que accedimos y que hasta ahora no están publicados en el portal de la DNCP, las mismas fueron: Doha Holding Group LLC, que propuso un monto máximo de US$ 61 millones; CST Energy DMCC, que no presentó los documentos en tiempo y forma; Evolution Group FZ LLC, que ofertó US$ 72,5 millones y Vitol Energía Americas SA, que cotizó US$ 76,5 millones.

Como se puede notar, las demás empresas ofertaron un precio bastante superior teniendo en cuenta la cotización internacional de los carburantes y el precio fijo previsto en el pliego (no se puede cambiar con la fluctuación del mercado). Fuentes del sector de combustibles adelantaron que el precio que cotizó la compañía es de cumplimiento imposible.

En este sentido, el precio unitario que ofertó la firma Doha Holding Group es US$ 512,40 por metro cúbico, es decir, unos US$ 200 más barato que el valor histórico que pagó Petropar en sus últimas compras spot, cuando logró un diferencial de +28 cpg (centavos por galón) en un contrato con la empresa Lukoil Pan Americas.

Según la estructura de costos de la estatal de agosto último, el valor FOB del gasoil le estaba costando US$ 677 por metro cúbico. Pero la cotización que Doha Holding Group puso en su oferta, un diferencial de -36 cpg da US$ 512,40 por metro cúbico.

Indicios de direccionamiento: No evaluaron siquiera la capacidad financiera de la empresa

Por otro lado, una vez más hay serios indicios de direccionamiento en esta adjudicación de Petropar, atendiendo a que la empresa estatal ni siquiera evaluó la capacidad financiera de la firma catarí en la etapa de evaluación de las ofertas.

En este sentido, según el informe de evaluación de las propuestas al que accedió este diario, documento que tiene la firma del gerente general William Wilka, y del gerente de comercio exterior Ramón Benítez, la estatal solo evaluó la capacidad legal, técnica y precios, pero en ningún momento los ratios financieros de Doha Holding Group LLC, que es fundamental a la hora de contratar a una empresa, ya que si se evade esta exigencia se podría contratar incluso a empresas en quiebra.

En llamados anteriores para la compra de gasoil, Petropar exigía en los pliegos de bases y condiciones (PBC) que las empresas interesadas en ofertar tengan como mínimo un patrimonio neto de US$ 16.000.000, de manera a garantizar la capacidad financiera de los participantes.

Solo para contratar a la empresa AP SA, de Andrea Lafarja Bittar, se había flexibilizado esta exigencia a un simple “análisis del patrimonio neto del oferente en dólares de los Estados Unidos de América”, pero para adjudicar a Doha Holding Group LLC eliminaron de forma inédita el análisis del patrimonio de la firma.

Sobre este punto, Iribas admitió que para contratar a una empresa recién constituida como Doha Holding Group LLC “incluir la evaluación de ratios financieros como requisito puede resultar excluyente”.

“Cuando las oportunidades de acceder a precios más competitivos provienen de empresas con una trayectoria financiera que supera un año fiscal, resulta pertinente plantear el análisis de ratios financieros para garantizar la capacidad de cumplimiento. Sin embargo, cuando las ofertas provienen de empresas recién constituidas, incluir la evaluación de ratios financieros como requisito puede resultar excluyente, ya que estas compañías no disponen de un historial financiero suficiente para cumplir con estos parámetros. Esto podría cerrar la puerta a oportunidades de adquirir productos a mejores precios”, aseveró.

Acotó que, en ese contexto, es importante balancear los requisitos financieros con la posibilidad de fomentar la competencia y el acceso a ofertas más competitivas, considerando que esta operación es riesgo cero para el Estado.

Petropar sigue sin publicar documentos

Hasta la fecha, la petrolera del Estado no publicó los documentos oficiales de esta compra spot (por la vía de la excepción) en el portal de Contrataciones Públicas, pese a que la adjudicación se concretó hace varias semanas. En llamados anteriores, Petropar al menos daba a conocer los pliegos de este tipo de compras, incluso con las fechas de apertura de las ofertas, en la pestaña “intenciones de excepción con difusión posterior”, pero esta vez ni eso publicaron.

Desde el lunes último, este diario viene insistiendo con los directivos de la estatal y con la Dirección de Comunicaciones para que expliquen los detalles de la compra, pero tanto Jara como el gerente general de la petrolera, William Wilka, ignoraron las llamadas y mensajes. Un equipo de este diario hasta se trasladó el miércoles último hasta las oficinas de la estatal en Villa Elisa, pero, a pesar de nuestras insistencias, ningún directivo nos recibió. Recién el jueves último pudimos conversar con la directora comercial, Vanessa Iribas.

Tras iniciarse las consultas de ABC respecto a esta dudosa compra de diésel, la estatal ya salió a informar a los medios de prensa que con la nueva adquisición bajarán los precios de los combustibles, tal y como lo hicieron cuando saltó el escándalo del caso Lafarja, cuando el gasoil nunca llegó.

