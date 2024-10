IPS y Atlas: esto explica el banco sobre fideicomiso

Luego del enojo del presidente Santiago Peña y su mención a un fideicomiso, el director del banco Atlas, Juan Carlos Martin, explicó que el contrato entre el IPS y el mencionado banco se dio luego de una “larga negociación” durante todo el 2017, año en el que Horacio Cartes aún era presidente de la República.

“Ese fideicomiso pudo constituirse gracias a la promulgación de una ley entre el año 2014 o 15; lo que decía la ley era que se podían constituir fidecomisos y permitía al fondo de pensiones prestarle al fondo de salud”, detalló.

Seguidamente, mencionó que “todos los fondos que el IPS tenía o tuvo en el banco Atlas en los últimos 10 años siempre tuvieron un rendimiento” y estos “estaban de acuerdo al movimiento de la tasa de interés de la política monetaria”.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Con esto también aseguró que “nunca hubo depósitos en banco Atlas que no hayan generado intereses”.

Lea más: Contraloría auditaría fideicomisos con el IPS

El fondo fiduciario

Sobre el fondo fiduciario dijo que “no es que alguien trajo los 100 millones de dólares, los dejó en el banco, se fue y no vino más”, sino que este fondo fue generado para pagar obras que realizaba la previsional, esto mediante certificados que el propio instituto autorizaba a la entidad.

“En medida de las necesidades financieras que tenía el fondo de salud es donde ellos emitían los títulos de deuda, el fondo de pensiones los compraba, depositaba los fondos y en muy corto plazo se pagaban las obras. Hay que entender que el fiduciario es un mandatario, nosotros en el banco recibimos un mandato del IPS y tenemos que cumplir ese mandato”, agregó.

Asimismo, para estos pagos resaltó que estaban “debidamente autorizados por todo el mundo” al incluir tanto la firma del presidente del IPS, la del director financiero como también de otros funcionarios entre fiscalizadores o gerentes.

“La relación que tenemos nosotros con el IPS es un contrato de fideicomiso, en ese contrato se establece claramente cuál va a ser el procedimiento de pago y las órdenes de pago tenían que venir firmadas por 5 o 6 funcionarios”, subrayó.

Lea más: “Están timbeando con la plata de los asegurados” del IPS, opina Yolanda Paredes

IPS era responsable de las obras

En referencia a las obras en sí, Martin sostuvo que “el IPS era el responsable de decidir qué obras hacer” como también licitar con las respectivas empresas y luego verificar el cumplimiento de contratos, algo que no era responsabilidad del banco en ninguno de los casos.

“El banco nunca pagó a alguien distinto a una empresa que presentaba factura y que el IPS enviaba el certificado de obras debidamente firmado donde nos autorizaban a hacer el pago. En un momento se habló de que se pagaban salarios, es imposible eso; el banco no se quedó con ningún medio guaraní que no le corresponde. El banco Atlas no decidía en qué usar los fondos, no participaba en la selección de obras ni tampoco de las empresas”, enfatizó.

Sobre el fideicomiso mencionó que “es una figura muy útil que se utiliza en todo el mundo y ayuda muchísimo” y en referencia a este contrato en específico dijo que está “bien hecho y bien ejecutado”.

“No podemos opinar sobre obras o precios correctos, eso estaba fuera de nuestro control y nunca estuvo el banco obligado. Si por alguna razón nos hubieran pedido hacerlo es posible que nos hubiéramos negado porque no somos verificadores de obras. Todos los fondos que el banco recibió en esa operación de fideicomiso fueron destinados al pago de obras y el banco solo es responsable de haber pagado correctamente según las instrucciones recibidas; la documentación está disponible y podemos decir que estamos muy tranquilos con nuestro actuar. Nosotros no nos vamos a alejar de nuestros principios éticos. Es importante mirarse al espejo y decir que hicimos lo correcto; el banco sigue operando normalmente”, concluyó.

Lea más: Asegurados de IPS deben madrugar para consultar y no consiguen medicamentos ni turnos para estudios