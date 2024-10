Desplazando al BNF, ueno y Basa lideran depósitos públicos en dólares

Los depósitos en dólares de los entes públicos captados por el Banco Nacional de Fomento (BNF) sumaron US$ 36.619.615 al cierre de setiembre último que representan el 11% de estos fondos en la moneda extranjera, y con este monto se ubica en la tercera posición del ranking. Al comparar con el mismo mes del año pasado, se observa una reducción importante de los fondos en dólares depositados en la banca pública, según se aprecia en un reporte oficial del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

El citado informe detalla que el BNF lideraba la captación en dólares con US$ 103.518.335 a setiembre del año pasado, que representa el 36,2% del total de los recursos en la divisa estadounidense. Con estos informes se observa una reducción de US$ 66.899.720 en el lapso de un año, o sea alrededor de 65% de baja.

Basa y ueno aumentan participación

Por otro lado, se observa que los bancos Basa y ueno bank, cercanos al presidente de la República Santiago Peña, han avanzado en su participación en este segmento. Ambas entidades suman US$ 127 millones en depósitos en dólares captados por entes públicos que representan en conjunto el 38,1% del total.

Según se puede apreciar en el reporte del MEF, el Banco Basa (donde Peña fue director hasta el 2022) acaparó a setiembre último el 25,9% de los fondos en dólares que tienen los entes públicos depositados en las instituciones financieras, con un total de US$ 86.084.712, frente a US$ 15.769.713 que tenía el año pasado en el mismo mes (5,5%). Los depósitos en dólares están mayormente invertidos en Certificados de Depósitos de Ahorro (CDA), entre otros instrumentos.

Mientras que en segunda posición se encuentra ueno bank con US$ 40.517.461 con un 12,2% de participación. Considerando que este último absorbió a Visión que tenía a setiembre del año pasado el 6% de participación con US$ 18.036.000, también se observa un salto importante de 124%.

Según este informe oficial del MEF, Basa y ueno bank en conjunto lideran los fondos en dólares de los entes públicos tanto para CDA, como depósitos a la vista que tienen las instituciones públicas en el sistema.

¿Cuánto dinero tienen los entes en el sistema?

Los saldos públicos totales (incluido los fondos del Instituto de Previsión Social) en las entidades bancarias, al cierre del mes de setiembre del presente año, ascienden a la suma de US$ 2.536 millones, con una variación negativa del 3,9% con respecto al mismo periodo del año anterior (US$ 2.638 millones). Del total de depósitos en el sistema bancario, el 60% corresponden a Certificado de Depósitos de Ahorro (CDA); el 29,3% se encuentra en Depósitos a la Vista, y el resto en Cuenta Corriente, 10,7%.

En cuanto a distribución por monedas, el 13% están en dólares, mientras que el 87% de los recursos están en guaraníes, donde el liderazgo sigue teniendo el banco estatal BNF con el 24% del total (G. 4,15 billones).

De acuerdo con los datos, cuatro bancos del sistema concentran más del 62% de todos los fondos depositados (De mayor a menor: BNF (US$ 569 millones), Continental (US$ 451 millones), Sudameris (US$ 330 millones) y Basa (US$ 229 millones), según el detalle del MEF.