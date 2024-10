Tras una semana, Petropar no aclara compra de gasoíl con dudoso origen

Siguen dudas con relación al “procedimiento especial de contratación” de Petróleos Paraguayos (Petropar), presidida por Eddie Jara, de 100.000 toneladas métricas de gasoil de la firma de Catar, Doha Holding Group LLC, representada por Alejandro Domínguez Pérez, a la que ni siquiera le evaluó su capacidad financiera, según los documentos preliminares a los que accedió ABC.

El contrato que se firmó el 27 de septiembre para la provisión de gasoíl fue por US$ 61 millones y la empresa, de la cual no se tienen registros a nivel local, presentó una simple declaración jurada como garantía de mantenimiento de su oferta a la estatal, por un monto de US$ 3.050.000 (5% del valor del contrato).

Al presentar solo este documento, en vez de una póliza o garantía bancaria, contrajo una obligación con la estatal por la suma mencionada, que debe pagar a la empresa pública en los siguientes casos: “a. Si retiro mi oferta durante el período de validez de la misma; b. Si no acepto la corrección aritmética del precio de mi oferta; c. Si en mi carácter de adjudicatario no procedo, por causa que me fuera imputable a: i. Firmar el contrato o rechazar la Orden de Compra; o ii. Suministrar la garantía de cumplimiento de contrato (sic)”, se lee en el pliego de bases y condiciones del llamado.

En llamados anteriores para la compra de gasoíl, Petropar exigía en los PBC que las empresas interesadas en ofertar tengan como mínimo un patrimonio neto de US$ 16.000.000, de manera a garantizar la capacidad financiera de los participantes.

Solo para contratar a la empresa AP SA, de Andrea Lafarja Bittar, se había flexibilizado esta exigencia a un simple “análisis del patrimonio neto del oferente en dólares de los Estados Unidos de América”, pero para adjudicar a Doha Holding Group LLC eliminaron de forma inédita el análisis del patrimonio de la firma.

Sobre este punto, la directora Comercial de Petropar, Vanessa Iribas, admitió que para contratar a una empresa recién constituida como Doha Holding Group LLC “incluir la evaluación de ratios financieros como requisito puede resultar excluyente”.

Hasta ahora, la garantía de fiel cumplimiento del contrato de Doha Holding Group LLC no apareció, al igual que los demás documentos oficiales de la millonaria adjudicación, que tampoco se publican en el portal de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), pese a que el contrato se firmó a finales de setiembre, según confirmó Petropar.

Según lo que establece el PBC, en caso de no presentar la póliza, se debe rescindir y reclamar la garantía de mantenimiento de oferta.

Retrasos en las entregas

La primera tanda del carburante debía ser entregada entre el 23 y el 25 de este mes, según el pliego, o sea esta semana, pero en la estatal ya adelantaron que el diésel llegaría recién en diciembre.

La segunda tanda del producto debía arribar entre el 30 de octubre y el 1 de noviembre; la tercera, entre el 6 y el 8 de noviembre; y la última, entre el 13 y el 15 de noviembre.

Todas las partidas se dividieron en 25.000 toneladas métricas y debían ser entregadas en Campana, km 171 del río Paraná Guazú. Hasta ahora, solo se habló de la primera entrega para diciembre y no se sabe aún lo que pasará con las otras tandas. Lo cierto es que la compañía beneficiada nunca antes vendió combustible a la petrolera estatal o al Estado Paraguayo, tampoco a compañías del sector privado de este rubro en el país o en la región, según referentes del rubro con los que contactó este diario.

Similar al caso Lafarja

La sospechosa adjudicación es bastante similar al caso de la fracasada compra de diésel de la empresa AP SA, de Andrea Lafarja Bittar, cuando la petrolera del Estado quiso comprar gasoíl, por US$ 51 millones, a una proveedora de alfombras y decoración.

Tardaron en comunicar

Por resolución número 810, el contrato se rubricó el 27 de setiembre pasado, sin embargo, comunicó a la DNCP sobre este caso recién el 18 de octubre.