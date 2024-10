Ni Brasil, con un mercado 3.000% mayor que el paraguayo, logró el precio “milagroso” de Petropar

Siguen las dudas en torno al “procedimiento especial de contratación” de Petróleos Paraguayos (Petropar), presidido por Eddie Jara, de 100.000 toneladas métricas de gasoil de la firma de Catar, Doha Holding Group LLC, a la que ni siquiera le evaluó su capacidad financiera.

El monto total del contrato abierto (con montos mínimos y máximos) fue por US$ 61 millones, lo que significa que la estatal pagará US$ 610, por tonelada métrica del carburante, o sea US$ 512,40 por metro cúbico, es decir, unos US$ 200 más barato que el valor que la estatal viene pagando.

Pero ni Brasil, con un mercado 3.000% mayor al de nuestro país, pudo lograr este precio “milagroso” de Petropar, hecho que aumenta las sospechas sobre el origen del carburante y acerca de la calidad del carburante que la firma foránea comercializará a la petrolera pública.

“El promedio de precios en el Puerto de Paranaguá – Brasil, donde se recibe, en promedio, 1.100.000 toneladas métricas al mes, poniendo de ejemplo el mes de agosto de este año, es de US$ 570 por metro cúbicos aproximadamente”, expresó a este diario una de nuestras fuentes del sector.

Combustible ruso y las ventajas de nuestro gigante vecino

En este sentido, resaltó que el combustible comprado en el Puerto de Paranaguá, Brasil, es de origen ruso en el 90% de los casos, por lo que puede obtener mejores precios que Paraguay. Sumado esto a su puerto marítimo, el menor tiempo de navegación, la capacidad de almacenamiento y, por sobre todo, el volumen de compra porque es un mercado 3000% mayor que el paraguayo.

Pero con todas estas ventajas, nuestro gigante vecino no consigue el precio que logró Petropar. “Esto nos lleva a concluir que es improbable que Doha Holding Group LLC pueda cumplir con el precio prometido a Petropar, y mucho menos, con una fecha de entrega tan próxima como la establecida en el Pliego de Bases y Condiciones”, agregó.

De hecho, la empresa catarí ya no entregará el carburante en el plazo previsto, según confirmó Petropar, ya que la primera tanda del diésel debía llegar entre el hoy y el viernes, en Campana, Km 171 del Río Paraná Guazú en la República Argentina (modalidad CIF), pero ahora alegan que llegará recién a finales de noviembre a Argentina y en diciembre en la planta de Villa Elisa.

“La empresa Doha Holding Group LLC menciona que el combustible partirá desde el Puerto de Catar, Doha. Pero desde este puerto hasta la zona alfa en Buenos Aires, Argentina, tenemos al menos 30 días de navegación, más los trámites de agenciamiento en el puerto de destino, la llegada a la zona de alije, y el procedimiento de alije son al menos 33 días”, enfatizó nuestra fuente.

Petropar sigue sin publicar documentos, se manejan varias hipótesis sobre el precio “milagroso”

El 20 de setiembre de 2024, una de las empresas cotizantes de esta compra spot de Petropar, concretamente la multinacional Vitol, remitía un correo a Petropar explicando que, por la forma en que se planteó la compra, la proximidad de la fecha de entrega, y la logística en general hacían muy difícil el cumplimiento.

Pero la estatal, a pesar de todo, adjudicó a Doha Holding Group LLC y hasta la fecha no publicó los documentos oficiales de la licitación, tampoco dio explicaciones sobre la trazabilidad del combustible que será proveído por la empresa extranjera.

Fuentes del sector privado señalaron que se manejaban varias posibilidades. Por ejemplo, que pudo haber intenciones de meter al país combustible camerunés varado en Uruguay, con 7% de biodiésel, pero esto está prohibido en el país y, además, nadie habría querido complicar sus barcazas. Tampoco aduanas, verificadores o el propio Ministerio de Industria y Comercio (MIC) habrían querido complicarse en este caso, por lo que estarían posponiendo la llegada del producto, que ahora arrimaría al país en diciembre.

El perfil que sigue sin cerrarse para las empresas del sector hidrocarburos se relaciona con el bajo precio. “O están esperando que baje el precio o pretenden meter carburantes de dudosa procedencia, no hay explicación. Hay muchas personas que nos ofrecen productos a precios fantásticos, pero el 99,9 % de los casos no existen. Normalmente, países sancionados como Irán o Venezuela ofrecen a esos precios bajos, pero ahí corres el riesgo de sanción por parte de Estados Unidos. Incluso comprando combustible de origen ruso, también podés ser sancionado”, destacó.

Los que están detrás de la “firma catarí”

Petropar confirmó a ABC Color que la propuesta de abastecimiento de Doha Holding Group LLC fue enviada a través de su Director General, Saad Doukali, y que en los documentos que componen la oferta se visualiza únicamente la firma de Khalifa Hamad Al-Thani.

La empresa se inscribió solo para esta convocatoria en el portal de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP). En el registro de la DNCP figuran como representantes de la compañía Alejandro Facundo Domínguez Pérez (hijo del presidente de la Conmebol Alejandro Domínguez) y Saad Doukali.

Intentamos saber si Domínguez (padre) fue nexo entre Petropar y la recientemente creada firma extranjera para la millonaria compra de gasoil, pero el presidente de la Conmebol y su hijo no han respondido a este diario. Desde el pasado viernes les hemos llamado y enviado mensajes, pero no nos contestan hasta ahora.

La directora comercial de Petropar, Vanessa Iribas, fue consultada sobre los vínculos del presidente de la Conmebol con la empresa adjudicada, a lo que respondió: “Tengo entendido que, capaz, en su momento contactó con el dueño o fue un nexo, pero no tengo conocimiento”, dijo la funcionaria para luego solicitar que se le remita esta consulta por escrito.

Cuando le remitimos la pregunta por escrito señaló: “No podemos afirmar si el hijo del presidente de la Conmebol o su padre participaron en las negociaciones o en asuntos relacionados con esta compra, ya que la única información disponible es que figura como representante de la empresa”, explicó.