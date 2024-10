A 22 días de adjudicar, Petropar comunicó a DNCP sobre la dudosa compra a firma ligada a hijo de titular de Conmebol

Recién el viernes último, Petróleos Paraguayos (Petropar) informó a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), dirigido por Agustín Encina, sobre la dudosa compra de 100.000 toneladas métricas de gasoíl a la firma de Catar, Doha Holding Group LLC, por US$ 61 millones. Pero los documentos siguen sin publicarse, ya que están siendo verificados por el ente.

En el portal de dicho ente figuran como representantes de la compañía Saad Doukali y Alejandro Facundo Domínguez Pérez, hijo del presidente de la Conmebol Alejandro Domínguez, según confirmaron en la petrolera estatal.

Desde el pasado viernes le hemos llamado y enviado mensajes a Domínguez (hijo), para que nos explique los detalles del millonario contrato entre la empresa que representa y Petropar, que ya tiene demoras en la entrega, pero no tuvimos respuestas hasta la fecha. También intentamos saber si Domínguez (padre) fue nexo entre Petropar y la recientemente creada firma extranjera para la millonaria compra de gasoil, pero el presidente de la Conmebol tampoco ha respondido a este diario.

La adjudicación se consumó el 27 de setiembre último, según la resolución Nº 810 que rubricó el titular de la estatal, Eddie Jara, y según la directora comercial de la empresa pública, Vanessa Iribas, el contrato se rubricó también a finales de setiembre o comienzos de octubre. Empero, la petrolera informó sobre la millonaria adquisición a la DNCP, 22 días después de la adjudicación.

“Petropar comunicó la adjudicación a la DNCP el viernes 18 de octubre y el plazo de expedirse que tiene la dirección encargada es hasta el lunes 28 de octubre. Ya entró (la comunicación) para iniciar la verificación y se está verificando”, informó ayer a ABC la DNCP.

Petropar evitó transparentar la adquisición

La resolución N° 4401 de la DNCP, por la cual se reglamentan los procedimientos de contratación regidos por la ley N° 7021/22 “de suministro y contrataciones públicas”, que regula la comunicación y difusión de procedimientos, exige publicar los documentos de los procedimientos especiales de contratación. Empero, Petropar prefirió consumar todo el proceso de contratación y después comunicar a Contrataciones.

En este sentido, el artículo 94 de la mencionada resolución establece que “las convocantes deberán publicar en el SICP (sistema de información de compras públicas) un aviso de intención, con los datos requeridos por el sistema por un plazo mínimo de un día corrido previo a la fecha prevista para la apertura de ofertas”.

La normativa establece que solo excepcionalmente, las convocantes, bajo su exclusiva responsabilidad, podrán prescindir de la publicación del aviso de intención y de las bases de la contratación.

Se desconoce las razones “excepcionales” de Petropar como para no publicar el procedimiento de compra de gasoíl a Doha Holding Group LLC. En este sentido, ningún funcionario de la petrolera pública quiere dar explicaciones desde que se dio a conocer el dudoso contrato.

Asimismo, el artículo 95 de la citada normativa refiere que todas las documentaciones deben ser publicadas “dentro del plazo máximo de diez días hábiles computados a partir del día siguiente de la suscripción del contrato”.

Hermetismo en Petropar, mientras el combustible no llegará en el plazo previsto

Lo cierto es que el hermetismo de Petropar en esta millonaria adjudicación genera más dudas y sospechas, más aún cuando el producto comprado no llegará en el plazo previsto y, además, por el precio “milagroso” que “logró” la estatal.

El monto total del contrato abierto (con montos mínimos y máximos) fue por US$ 61 millones, lo que significa que la estatal pagará US$ 610 por tonelada métrica del carburante, o sea US$ 512,40 por metro cúbico, es decir, unos US$ 200 más barato que el valor que la estatal viene pagando.

Pero ni Brasil, con un mercado 3.000% mayor al de nuestro país, pudo lograr este precio “milagroso” de Petropar, hecho que aumenta las sospechas sobre el origen del carburante y acerca de la calidad del producto que la firma foránea comercializará a la petrolera pública.

Según las bases y condiciones, la primera tanda del combustible (25.000 toneladas métricas) debía ser entregado por Doha Holding Group LLC entre el 23 y 25 de octubre (entre ayer y mañana), en Campana, Km 171 del Río Paraná Guazú en la República Argentina (modalidad CIF), pero desde la propia petrolera ya confirmaron que no se cumplirá con esta fecha y que el carburante llegaría al país en diciembre.

Tampoco se sabe si la empresa ya presentó una garantía real de fiel cumplimiento de este contrato, atendiendo a que presentó una simple declaración jurada como garantía de mantenimiento de su oferta a la estatal, por un monto de US$ 3.050.000 (5% del valor del contrato).

La segunda tanda del producto debía arribar entre el 30 de octubre y 1 de noviembre; la tercera, entre el 6 y 8 de noviembre; y la última, entre el 13 y 15 de noviembre. Todas las partidas se dividieron en 25.000 toneladas métricas y debían ser entregadas en Campana, Km 171 del Río Paraná Guazú. Pero Petropar ahora solo habló de la primera entrega para diciembre y no se sabe aún lo que pasará con las otras tandas.