Ley anti-ONG no afectó calificación de Fitch, según ministro de Economía

Este domingo, el titular del Ministerio de Economía y Finanzas, Carlos Fernández Valdovinos, habló sobre el polémico proyecto de ley anti-ONG y aseguró que no influyó negativamente en la reciente calificación crediticia de Paraguay realizada por Fitch Ratings. A pesar de que la calificadora mencionó la ley en su informe, el país no vio afectada su posición y mantiene su calificación, remarcó el ministro.

Fernández Valdovinos enfatizó que la obtención del grado de inversión es un proceso que debe seguir su curso y que no se puede forzar. “Yo no me obsesiono, ni antes ni ahora, con obtener el grado de inversión de inmediato. Llegará si seguimos haciendo bien las cosas”, afirmó.

El ministro explicó que las agencias de calificación toman en cuenta factores distintos para sus evaluaciones. “Cada calificadora enfatiza cuestiones particulares: algunas utilizan modelos econométricos, otras se enfocan en indicadores fiscales o en aspectos cualitativos. Por eso, no sería razonable esperar que todas den una calificación favorable al mismo tiempo solo porque una lo haya hecho”, señaló.

Recordó que la calificadora Moody’s ya había mejorado la perspectiva de Paraguay y otorgado un “outlook positivo”, situándose un paso adelante de otras agencias. “Siempre fue así: primero viene Moody’s, después Fitch y por último Standard & Poor’s”, apuntó el ministro, resaltando que este es un avance progresivo que debe ser esperado con paciencia.

Ley anti-ONG en el informe de Fitch

En cuanto a la mención de la ley anti-ONG en el informe de Fitch, Fernández Valdovinos reconoció que el tema fue incluido en una línea del documento, que tiene un total de 11 páginas. Sin embargo, minimizó su relevancia. “Sí, está mencionado, pero en ningún caso fue un factor determinante para mantener la calificación. De haber sido así de grave, habríamos bajado la calificación”, sostuvo. Agregó que el Gobierno seguirá trabajando sin dejarse influenciar por “poderes fácticos” como las ONG.

Finalmente, el ministro expresó su confianza en que Paraguay logrará alcanzar el grado de inversión también con Fitch y Standard & Poor’s, siempre y cuando se mantengan políticas sólidas.