“Firma catarí” debe pagar más de US$ 3 millones a Petropar si no entrega el gasoíl

Petróleos Paraguayos (Petropar), dirigido por Eddie Jara, debe cobrar US$ 3.050.000 a la firma de Catar, Doha Holding Group LLC, en el caso en que la empresa no cumpla con la provisión de las 100.000 toneladas métricas de gasoil que la petrolera estatal le adjudicó por US$ 61 millones.

Según el contrato publicado esta semana, la empresa debía presentar una garantía de fiel cumplimiento por ese monto (5% del monto total del contrato), que podían presentar a través de una garantía bancaria, una póliza de seguros o de una declaración jurada con la constancia bancaria correspondiente.

La empresa catarí debía presentar cualquiera de estas garantías a 10 días de la firma del contrato, el cual se rubricó el 30 de setiembre último, pero la caución sigue sin aparecer hasta la fecha entre los documentos publicados esta semana en el portal de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), a 40 días de concretarse la adjudicación.

En caso de que Doha Holding Group LLC no haya presentado la garantía de fiel cumplimiento del contrato, Petropar debe rescindir con la citada firma y reclamar la garantía de mantenimiento de oferta, también por un monto de US$ 3.050.000, que la empresa catarí presentó como una simple declaración jurada (por el 5% del valor del contrato).

O sea, si la empresa no llegó a presentar la garantía de fiel cumplimiento, de igual forma Petropar le puede reclamar el monto mencionado a la empresa foránea, monto que corresponde a la garantía de mantenimiento de oferta, en caso de que no cumpla con la entrega del carburante.

Petropar puede demandar a la empresa

Asimismo, en caso de que Doha Holding Group LLC se niegue a desembolsar el monto en cuestión, la estatal puede demandar a la firma extranjera ante la justicia local, como ocurrió en el caso de la fallida compra de diésel de la firma AP SA, de Andrea Lafarja.

En el caso de la fracasada compra de Lafarja, Petropar rescindió el contrato porque la empresa de la deportista justamente no presentó la garantía de fiel cumplimiento de contrato, por lo que Petropar le reclamó el pago de US$ 1,5 millones de la garantía de mantenimiento de oferta, que AP SA también presentó en formato de declaración jurada.

Empero, la empresa no pagó y por este motivo Petropar recurrió ante un juzgado civil y comercial de la capital para reclamar el monto, cuyo juicio continúa.

Combustible aún no llegó y hay dudas de que la empresa extranjera pueda cumplir

Lo cierto es que, según las bases y condiciones, la primera tanda del combustible (25.000 toneladas métricas) debía ser entregado por Doha Holding Group LLC entre el 23 y 25 de octubre, en Campana, Km 171 del Río Paraná, Guazú en la República Argentina (modalidad CIF). Pero desde la propia petrolera ya confirmaron que no se cumplirá con esta fecha y que el carburante llegaría al país en diciembre, a pesar de que nadie explica dónde está actualmente el gasoil.

La segunda tanda del producto debía arribar entre el 30 de octubre y 1 de noviembre; la tercera, entre el miércoles último y el viernes 8 noviembre; y la última, entre este miércoles 13 y viernes 15 de noviembre. Todas las partidas se dividieron en 25.000 toneladas métricas y debían ser entregadas en Campana, Km 171 del Río Paraná Guazú.

Sin embargo, Petropar ahora solo habló de la primera entrega para diciembre y no se sabe aún lo que pasará con las otras tandas. Lo concreto es que los demás competidores presentaron sus ofertas teniendo en cuenta el “apuro” de compra Petropar, pero finalmente la petrolera viene cambiando los plazos de entrega, sospechosamente dando más tiempo a la “firma catarí”. Aún hay dudas de que la empresa pueda cumplir con la entrega.

Los que están detrás de la firma

Khalifa Hamad Al-Thani, quien no aparece como representante legal de Doha Holding Group LLC en el portal de Contrataciones Públicas, firmó el contrato de compra de gasoil con Petropar. En este sentido, en el registro del ente figuran como representantes de la compañía Alejandro Facundo Domínguez Pérez (hijo del presidente de la Conmebol Alejandro Domínguez) y Saad Doukali, los cuales no rubricaron el documento, que fue observado por la DNCP.