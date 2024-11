PGN 2025: dictamen espera, mientras presidenta y miembros de comisión disfrutan del “VIP Election Tour”

La Comisión Bicameral de Presupuesto del Congreso elevó el 28 de octubre su dictamen sobre el proyecto de ley de PGN 2025 a consideración de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores para su aprobación, modificación o rechazo.

Diputados, que es la primera instancia en donde se tratará el proyecto de ley, en la sesión del martes 29 de octubre dio entrada al dictamen de la bicameral y remitió a la Comisión de Presupuesto para su estudio y recomendación.

Lea más: Con la tuya: Así la pasan bien los Diputados en su “VIP Election Tour” por Estados Unidos

La ley de presupuesto es considerada una de las más importantes del país y la Cámara Baja tiene plazo hasta el viernes 15 para expedirse sobre la propuesta presentada por el Poder Ejecutivo, que la bicameral recomienda aprobar con modificaciones.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En la referida comisión asesora, sin embargo, se aguarda el regreso de la presidenta, la diputada Cristina Villalba (ANR-cartista), y de los demás miembros que se encuentran actualmente disfrutando del “VIP Election Tour” por los Estados Unidos.

El PGN 2025 puede esperar

Al menos 6, de los 15 diputados que forman parte del tour, son miembros de la Comisión de Presupuesto de Diputados que tiene a su cargo dictaminar sobre el PGN, sus ampliaciones y modificaciones, y todo asunto o proyecto que se refiere a las finanzas del Estado y/o tenga implicancia presupuestaria.

Además de la presidenta de la comisión participan del “VIP Election Tour” por los Estados Unidos los siguientes miembros: Virina Villanueva, Liza Acosta, Sebastián Remesowski, Juan Añazco y Edgar Olmedo, todos colorados cartistas y oficialistas.

Lea más: Congreso pagó “tour” de 15 diputados a EE. UU. sin invitación oficial

La Comisión de Presupuesto se reúne en forma ordinaria todos los martes a las 8:00, antes de la sesión plenaria, pero en la fecha no se realizó atendiendo que su presidenta y los referidos miembros están de viaje para “observar” las elecciones de presidente que se lleva a cabo en los Estados Unidos.

A los parlamentarios colorados cartistas, sin embargo, más bien se los vio recorriendo lugares turísticos e incluso en cruceros, una “misión” que fue pagada con el dinero que la ciudadanía aporta con sus impuestos para recibir un mejor servicio en educación, salud y seguridad, lo que no ocurre en este gobierno de Santiago Peña (ANR-cartista).

Beneficios que se autoadjudican

Los parlamentarios en lo que va del año, además de este vip tour por Estados Unidos, ya se autoadjudicaron G. 3.500 millones para subsidiar la Caja Parlamentaria y mantener sus privilegiadas jubilaciones vip.

Lea más: Bachi Núñez ni sabe los nombres de sus “nepobabies”, pero dice que son de su confianza

También incluyeron en el proyecto de ley de presupuesto 2025 vales de combustibles por G. 5.000.000 mensuales y seguro médico vip por G. 1.100.000 mensual, para los 45 senadores y 80 diputados.

Además, siguen sumando “Nepobabies” (hijos y parientes) en cargos públicos con contratos millonarios y al cual accedieron sin concursos.

Modificaciones planteadas al PGN 2025

El proyecto de PGN 2025 presentado por el Ejecutivo asciende a G. 132,8 billones (US$ 17.557 millones al cambio presupuestado), representa un aumento del 14% con relación al presupuesto 2024 aprobado.

La Comisión Bicameral, por su parte, recomendó aprobar con modificaciones, que incluyen el recorte de gastos en diversas instituciones por más de 159.000 millones (US$ 21 millones) y su posterior redistribución a otras entidades públicas, que incluyen los vales de combustibles y seguro vip para los 125 parlamentarios.

Lea más: PGN 2025: Parlamentarios recortan gastos de instituciones y se autoaumentan beneficios

También se aprobó el aumento de las “Transferencias Consolidables de Entidades Descentralizadas al Tesoro Nacional” (conocido como aportes intergubernamentales), por un monto de G. 47.006 millones (US$ 6,2 millones al cambio presupuestado).

Además, se dispuso un cambio de fuente de financiamiento de recursos del Tesoro (FF 10) a crédito público (FF 20 bonos), por un monto de G. 11.500 millones (US$ 1,5 millones al cambio presupuestado).

Aumentan el endeudamiento vía bonos

El cambio de financiamiento señalado implica que los recursos del Tesoro (FF 10) que estaban previstos originalmente para financiar inversiones en obras, pasarán a cubrir servicios personales o salarios de funcionarios.

Lea más: La deuda pública llegó al tope

Las inversiones en obras, por su parte, se cubrirá con la emisión de más bonos del Tesoro o endeudamiento público (FF 20), por el monto de G. 11.500 millones (US$ 1,5 millones), lo que llevará la emisión total de títulos de deuda de US$ 713,1 millones a US$ 714,6 millones.

La bicameral fue presidida por la diputada cartista Cristina Villalba, que es igualmente presidenta de la Comisión de Presupuesto de Diputados, por lo que se estima que la mayor parte de los cambios recomendados serían aceptados.