PGN 2025: Senado ya tiene fecha para decidir

Diputados, en sesión extraordinaria llevada a cabo el pasado lunes 11, dio media sanción, con modificaciones, al proyecto de ley de PGN 2025, que luego remitió a la Cámara de Senadores para su revisión.

Los diputados aprobaron el dictamen de la Comisión Bicameral de Presupuesto del Congreso, al que le sumaron algunas modificaciones durante el estudio en plenaria.

El proyecto de ley está actualmente a consideración de la Comisión de Hacienda y Presupuesto y de la Comisión de Cuentas y Control de la Administración Financiera del Estado de la c{amara alta.

Las referidas comisiones se reunieron ayer, en forma conjunta, y establecieron la metodología de estudio del plan, en la que aprobaron llevar como tarea a la casa toda la información y los comparativos entre el PGN presentado por el Ejecutivo, el dictamen de la Comisión Bicameral de Presupuesto y lo aprobado por Diputados.

Estas comisiones volverán a reunirse mañana jueves para analizar, en particular, institución por institución, de tal manera que el martes 26 se emita el dictamen.

Además, decidieron tomar como base para el estudio el dictamen de la Comisión Bicameral de Presupuesto y no lo aprobado por Diputados.

Fecha de estudio del PGN 2025

El presidente del Senado, Basilio “Bachi” Núñez (ANR-cartista), anunció hoy que en se convocará a sesión extraordinaria para tratar el tema el jueves 28.

La Cámara de Senadores tiene plazo hasta ese jueves 28 para expedirse sobre el plan y sus modificaciones, caso contrario tendrá sanción automática la versión de Diputados.

Todo apunta a que Senadores introducirá modificaciones al proyecto con media sanción y devolverá a Diputados para una segunda vuelta de estudio en el mes de diciembre. En materia de presupuesto, la Cámara Alta tiene la última decisión al respecto.

El Ejecutivo había presentado un PGN que asciende a G. 132,8 billones (US$ 17.557 millones), la comisión bicameral lo aumentó a G. 132,9 billones (US$ 17.560 millones), hecho que implica G. 25.374 millones (US$ 3,3 millones) más.

La versión bicameral fue confirmada en su mayor parte por la cámara baja, que le sumó algunas modificaciones, pero en ambos casos fueron para creación de cargos, aumento salarial, y bonificaciones que volverán más rígido el presupuesto público.