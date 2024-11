MEF paga desde hoy a funcionarios: cómo sigue el calendario

El calendario de pagos establecido por el MEF indica que hoy abonará el sueldo a los funcionarios administrativos y al personal de salud pública.

Mañana miércoles 27 pagará a los miembros de las fuerzas públicas (policías y militares), a los funcionarios del Poder Judicial y de las gobernaciones departamentales (17 en total).

El jueves 28 se acreditará a los docentes y funcionarios administrativos del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) y de las universidades nacionales (10 en total); y el viernes 29 se cierra el proceso con el pago a los servicios personales pendientes.

Se estima que los salarios públicos demandarán más de G. 1,7 billones (US$ 237,9 millones al cambio presupuestado), que es el monto transferido en el mes de octubre para cumplir con todos estos sectores.

Luego de culminar esta etapa, el MEF empezará a calendarizar los pagos de diciembre, mes en que deberá desembolsar el doble de recursos porque incluye el aguinaldo para funcionarios y la gratificación para los jubilados de la Caja Fiscal.

El gasto salarial aumentó 7,3%

Los datos del MEF dan cuenta que el pago de salarios públicos en la administración central al mes de octubre, le costó a los contribuyentes G. 1,1 billón (US$ 154,5 millones) más que lo abonado en el mismo periodo del año pasado.

Al décimo mes del año la remuneración de empleados se llevó G. 15,7 billones (US$ 2.118 millones al cambio presupuestado) y este año el monto pasó a G. 16,8 billones (US$ 2.273 millones), lo que implica un aumento de G. 1,1 billón (US$ 155 millones) y equivale a 7,3%.

El MEF argumenta que la variación se debe a los aumentos registrados en el Ministerio de Salud Pública y en el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), además al ajuste en las remuneraciones de policías y militares por el sueldo mínimo vigente en 2023.