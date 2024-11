¿A cuánto asciende verdaderamente la deuda pública del Paraguay?

Las entidades descentralizadas, aunque forman parte del sector público, operan con autonomía financiera y administrativa, lo que implica que sus obligaciones financieras no se consolidan automáticamente con las del Gobierno Central. Instituciones como el Banco Nacional de Fomento (BNF), Petróleos del Paraguay (Petropar), la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) mantienen pasivos con el sector privado como instituciones financieras o con el propio Tesoro Público, no constituyendo una deuda soberana como tal porque deben responder por los compromisos que asumieron.

¿A cuánto asciende en verdad la deuda pública del Paraguay?

Las agencias de riesgo Moody´s Investors Service, Standard & Poor’s y Fitch Ratings, que califican a Paraguay, consideran en sus respectivos informes el nivel de endeudamiento de la Administración Central configurándola como deuda pública del país. En el caso puntual de Moody’s, en 2023 había ubicado el endeudamiento del Gobierno Central en 38,5% del Producto Interno Bruto (PIB); para el 2024 proyecta 39,3% y en el año 2025 39,6%.

Datos del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) dan cuenta que, a setiembre de este año, la deuda de la AC, considerada como el componente de compromisos asumidos directamente por el Tesoro, ascendió a US$ 15.958,9 millones. A este monto se le debe restar el volumen de los bonos perpetuos (US$ 503,6 millones) que habían sido emitidos para capitalizar el Banco Central del Paraguay (BCP) en concepto de cancelación de deudas históricas y que forma parte de un ajuste contable, por tanto, no puede ser comercializado. Así, la deuda pública de Paraguay asciende a US$ 15.455,3 millones o 34,8% del PIB, por debajo del 40% (que incluye a la Descentralizada) y que no refleja en estricto rigor el compromiso asumido por el Estado tal como se explicó anteriormente.

Este mismo parámetro rige para el cálculo del déficit fiscal, es decir, la diferencia entre los ingresos y los gastos del Estado en un período determinado. En tal sentido, la Ley N° 5098/2013 establece que el déficit fiscal anual de la Administración Central no debe superar el 1,5% del Producto Interno Bruto (PIB), salvo situaciones excepcionales para las que se tiene una cláusula que contempla escenarios adversos.

Finalmente, considerar la deuda pública del país como el conjunto de compromisos asumidos directamente por el Tesoro permite el sinceramiento de la estructura financiera del Estado, así como el diseño de planes de contingencias ajustadas al estado de las finanzas públicas.

Qué tener en cuenta

El análisis de la deuda pública no debe incluir compromisos asumidos por la Administración Descentralizada. Solo deberían considerarse los pasivos de la Administración Central (AC)

Números en limpio

* Este material fue elaborado por MF Economía e Inversiones