PGN 2025: el aumentazo figura como segundo punto en la sesión extraordinaria de mañana

La Presidencia del Senado, por Resolución N.º 1342, con fecha 27 de noviembre, convoca a sesión extraordinaria a llevarse a cabo mañana, jueves 28, a las 9:40 para considerar los puntos establecidos en el orden del día.

Como primer punto figura el proyecto de ley que establece el derecho a la pensión para las personas con discapacidad en situación de vulnerabilidad social, que fue ratificada por la Cámara de Diputados.

En el segundo punto será tratado el proyecto de ley de PGN 2025 presentado por el Poder Ejecutivo, que fue aprobado con modificaciones por la Cámara de Diputados, de acuerdo con la resolución firmada por el titular del Senado, el colorado cartista Basilio “Bachi” Núñez.

Proyecto PGN del Ejecutivo, modificado

El Ejecutivo había presentado un presupuesto que asciende a G. 132,8 billones (US$ 17.557 millones), que representa un aumento del 14% con relación al presupuesto 2024, aprobado inicialmente y contempla un déficit de 1,9% del PIB.

La Comisión Bicameral de Presupuesto del Congreso elevó el monto a US$ 132,9 billones (US$ 17.560 millones), que implica G. 25.374 millones (US$ 3,3 millones) más con relación al proyecto del Ejecutivo.

Esta versión de la comisión bicameral fue confirmada en su mayor parte por Diputados, cámara en la que le sumaron algunas modificaciones y beneficios extraordinarios para los parlamentarios.

La bicameral recomendó el pago de un seguro médico vip de G. 1.200.000 mensuales y vales de combustibles de G. 5.000.000 mensuales, ambos para los 80 diputados y 45 senadores.

Diputados aceptó el vale de combustible, pero rechazó el seguro médico vip, y tras darle la media sanción al proyecto de presupuesto 2025, lo remitió al Senado para su sanción.

Comisiones recomiendan aprobar los autoaumentazos

La Comisión de Hacienda y Presupuesto y la Comisión de Cuentas y Control del Senado emitieron un dictamen conjunto recomendando rechazar el vale de combustible, pero a cambio destinar estos G. 5.000.000 al aumento del gasto de representación.

Los últimos datos que se manejan en la cámara, incluso, hablan de que G. 1.000.000 previsto para el seguro médico vip, también lo transferirán como beneficio de los legisladores, por lo que el aumento, en realidad, sería de G. 6.000.000, distribuidos entre dieta y gastos de representación.

Todo apunta a que los senadores colorados-cartistas y satélites aprobarán estos beneficios extraordinarios, a pesar de las críticas de la ciudadanía y las carencias que sufre la población en salud y educación, que supuestamente son las prioridades para el gobierno de Santiago Peña (ANR-HC).

Peña anunció que no vetará autoaumentos

El presidente Peña ya anunció que de aprobarse tal cual el proyecto de PGN 2025, promulgará la ley porque no está dispuesto a vetar aumentos, que representan G. 15.000 millones, atendiendo que el Parlamento aprobó todas las iniciativas del Ejecutivo.

La postura asumida por Peña es consecuente con la propuesta que el año pasado había planteado al Congreso para autobeneficiarse él y a sus ministros, a través del proyecto de presupuesto 2024.

El presidente, el año pasado, tras apenas asumir el cargo con el lema “vamos a estar mejor”, aprobó la inclusión en ese proyecto de presupuesto incrementos de entre G. 3.000.000 y G. 7.000.000 para él, para el vicepresidente, los ministros y viceministros.

Luego, para facilitar la aprobación de estos incrementos para el Ejecutivo, presentó una adenda en la que incorporaba un aumento de G. 5.000.000 para cada senador y diputado, pero por la presión de la ciudadana, el Congreso finalmente rechazó ambas propuestas.