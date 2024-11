PGN 2025: Senado aprobó, en general, sobre la base del dictamen de la comisión bicameral

El presupuesto de las referidas comisiones para el año 2025 asciende a G. 133,1 billones (US$ 17.595 millones al cambio presupuestario), que incluye las modificaciones dictaminadas por la Comisión Bicameral de Presupuesto del Congreso, que tomaron como base para su estudio, no así la media sanción de la Cámara de Diputados.

A eso le sumaron otras modificaciones, por ejemplo, para terapistas del Ministerio de Salud, Hospital Pediátrico, Senacsa, Senepa, Ministerio de la Niñez y Adolescencia, Hospital de Clínicas, universidades públicas, Secretaría Nacional de Cultura y Ministerio de Justicia.

Lea más: PGN 2025: parlamentarios promueven leyes de racionalización de gastos, pero que ellos no cumplen

El proyecto de ley de presupuesto 2025 que presentó el Ejecutivo asciende a G. 132,8 billones (US$ 17.557 millones), que representa un aumento del 14% con relación al presupuesto 2024, aprobado inicialmente.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El dictamen de la comisión bicameral, por su parte, recomendó aprobar un total de US$ 132,9 billones (US$ 17.560 millones), o sea G. 25.374 millones (US$ 3,3 millones) más con relación al proyecto del Ejecutivo.

Estudio en particular del PGN

Tras la aprobación en general, los senadores se dedican ahora al estudio en particular del presupuesto de las instituciones públicas, para definir las modificaciones que introducirán a partir del dictamen de las comisiones o de las propuestas que se efectúen en la plenaria, pero dejaron el presupuesto del Poder Legislativo para la discusión final, atendiendo los beneficios que se buscan aprobar.

En esta etapa es cuando deberán aprobar o rechazar los autoaumentos que pretenden asignarse: seguro médico vip de G. 1.200.000 mensuales, vales de combustibles de G. 5.000.000 mensuales o/y aumento del gasto de representación en G. 5.000.000.

Lea más: Caacupé: obispo critica “principesca vida de políticos” mientras el pueblo sobrevive con polladas

La suba, sin embargo, podría ser mayor, porque según los últimos datos que se manejan en la cámara indican que del monto total previsto para seguro médico, G. 1.000.000 transferirán como ingreso de los parlamentarios, para totalizar un incremento de G. 6.000.000, distribuidos entre dieta y gastos de representación.

Una vez aprobados o rechazados estos beneficios extraordinarios, los senadores analizarán los artículos del proyecto de ley, y la transferencia a organizaciones no gubernamentales o sin fines de lucro (ONG).

Artículos que exceptúan al Congreso

En lo que respecta a los artículos de la ley, en esta parte es que establecen los artículos que exceptuarán al Congreso de la aplicación de las leyes que ellos mismos promovieron y aprobaron para, supuestamente, racionalizar el gasto público.

Lea más: Aumentazo en el Congreso: senadores opositores hablan de “inmoralidad” y admiten “desprestigio”

Por ejemplo, la Ley N.º 6622/2020 o “Ley Godoy”, que establece medidas de racionalización del gasto público; la Ley N.º 6954/2022, que prohíbe la asignación de combustibles a las autoridades y funcionarios del los tres Poderes del Estado y de los organismos y entidades del Estado.

También pretenden reponer un artículo que había sido eliminado de la ley de presupuesto 2020, que permite a las autoridades pasajes aéreos en primera clase para sus viajes misionales, que hoy está autorizado solo a presidentes y vicepresidentes de los tres Poderes del Estado.