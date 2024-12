“Puentean” Código Sanitario: estos son los productos sin garantías que más ingresan con la venia de la Corte

Recientemente, ABC recibió denuncias de fuentes que solicitaron resguardo de su identidad y accedió a comprobantes de despacho aduanero que evidencian un esquema de compra-venta montado entre firmas del Grupo Cogorno y LA Business, presuntamente de “maletín”, para importar productos que terminan en las góndolas sin el registro sanitario correspondiente.

En el “esquema” citado, publicado por nuestro diario, se destacan empresas como Borgaro SA, constituida en el extranjero, según registros del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), cuyos beneficiarios finales son José Carlos, Felipe y Gustavo Cogorno Álvarez. Dicha sociedad ya impulsó en el 2017 acciones de inconstitucionalidad contra el Código Sanitario, pero la Corte las rechazó. Lo volvió a intentar en el 2019, pero su expediente sigue sin resolverse.

Además de Borgaro SA, figura en el esquema Global Stuff SA, cuyos beneficiarios finales son Alfredo Daniel López Galeano y Petrus Jacobus Brits. Aparece igualmente Martinar SA, también de los Cogorno (José Carlos, Felipe y Gustavo).

Según la denuncia y los documentos analizados, firmas como Borgaro SA, Global Stuff SA y Martinar SA son las que adquieren mercaderías de distintos puntos en el extranjero, las trasladan hasta la zona primaria aduanera en Paraguay (territorio de operaciones de control) y ahí las facturan o venden a LA Business, una empresa que ya consiguió medida cautelar a inicios de 2024 para despachar alimentos y bebidas sin ningún control sanitario.

LA Bussines, de Luis Fernández Álvarez Jaramillo y Sandra de Oliveira, resalta porque sus beneficiarios finales aparecen salpicados en el caso “A Ultranza”. Además, dicha firma sería de maletín porque ni el propio Instituto Nacional de Alimentación y Nutrición (INAN) pudo encontrar su dirección física declarada.

Los productos más importados por el esquema

De acuerdo con los comprobantes, solo en el mes de septiembre, Borgaro, Global Stuff SA y Martinar SA facturaron a LA Business SA al menos por valores de US$ 209.638, US$ 32.355 y US$ 80.984, respectivamente.

Por medio de este esquema, según la denuncia y los despachos aduaneros a los que accedió el diario, ingresaron al mercado paraguayo desde golosinas hasta suplementos vitamínicos y bebidas gaseosas y alcohólicas (ver facturas).

Entre los ítems más comunes, se destacan dulces sellados en latas metalizadas, de diferentes sabores; productos a base de café, galletitas dulces, diversas marcas de vinos (en diversas presentaciones) y whisky, suplementos vitamínicos a base de vitamina C, melatonina y más.

Riesgo para los consumidores

En un recorrido realizado por ABC en los comercios mayoristas donde el Instituto Nacional de Alimentación y Nutrición (INAN) ya intervino anteriormente, se pudo constatar que varios de los productos citados, que fueron importados por Borgaro SA o Martinar SA, están disponibles en las góndolas: en el etiquetado de los mismos no figuran los registros correspondientes o únicamente se encuentra el sello del Registro de Productos Alimenticios (RSPA), pese a que establece que los productos también deben contar con el Registro Sanitario de Establecimiento (RE) para garantizar que los mismos sean seguros e inocuos, según las reglamentaciones de etiquetado.

ABC se comunicó con integrantes del Grupo Cogorno para obtener su versión y descargos correspondientes sobre los productos sin registros que se siguen ofreciendo en góndolas de Fortis y las dudosas firmas que figuran a nombre de los Cogorno. Pero, no logró obtener respuestas. No obstante, nuestro diario está abierto a publicar las explicaciones correspondientes y la versión del grupo empresarial sobre el caso.