Este es el plan de agua potable aprobado para Villa Hayes en 2022, pero que sigue sin avanzar

El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) informó que una delegación técnica japonesa llegó esta semana a nuestro país, a fin de realizar visitas técnicas de campo y la revisión final de los documentos de licitación para el mejoramiento del sistema de suministro de agua potable que beneficiará a más de 31.000 habitantes de la ciudad de Villa Hayes.

El proyecto fue aprobado por el Congreso Nacional y promulgado como Ley N° 6994/2022 en octubre de 2022. La institución señaló que el plan “se encuentra en una fase crucial” con la llegada del Consorcio Kyowa Engineering Consultants CO., LTD. y Tec International CO., LTD., responsables del diseño y fiscalización técnica.

La iniciativa cuenta con una donación del Gobierno de Japón, a través de su Agencia de Cooperación Internacional (JICA), por 1.936 millones de yenes japoneses (suma cercana a los 18 millones de dólares) y es impulsada por la Dirección de Agua Potable y Saneamiento (DAPSAN) del MOPC. El objetivo es transformar radicalmente el acceso al agua potable para los habitantes de la capital del departamento de Presidente Hayes, dijeron desde la cartera.

Visita técnica y componentes del proyecto

La misión japonesa, encabezada por el Ing. Hiroyuki Higuchi, director del proyecto, junto al Ing. Tomofumi Masuoka, fiscal de obras, y el Ing. Esteban Higuchi, coordinador de estudios, trabajará hasta el 7 de marzo para finalizar los detalles técnicos antes de la licitación internacional que se llevará a cabo en Japón, conforme a las “Directrices de Adquisición para las Donaciones Japonesas”.

La obra contempla componentes esenciales como la captación de agua del río Paraguay, una aductora de agua cruda, una moderna planta de tratamiento con capacidad de 12.000 metros cúbicos diarios y un avanzado sistema de monitoreo SCADA que permitirá la operación eficiente de toda la infraestructura.

En una visita técnica realizada ayer participaron por parte de la DAPSAN la Ing. Herminia González, el Ing. Jonathan Paredes y la Lic. Diana Brítez. Por la Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay S.A. (ESSAP) estuvieron presentes la Ing. Lorena Paradeda y el Ing. Víctor Ortellado. La Municipalidad de Villa Hayes estuvo representada por su intendente, el Dr. Luis López, junto a su equipo técnico. También acompañó el recorrido el Ing. Luis Cabrera, en representación de Aceros del Paraguay S.A. – ACEPAR, se informó.

Inicio de obras, en setiembre

Según el cronograma establecido, las obras comenzarían en septiembre de 2025, marcando el inicio de una solución definitiva a los problemas históricos de abastecimiento de agua potable en Villa Hayes. Sin embargo, Obras Públicas no informó sobre la publicación de alguna licitación para concretar las obras propiamente.

Para la cartera, este emprendimiento marca la “sólida cooperación” entre Paraguay y Japón en materia de infraestructura básica, y representa una inversión estratégica en la calidad de vida y el desarrollo sostenible de la región.