Cambian en Brasil reglas de comercialización de la energía de Itaipú

Gobierno publica decreto para impedir aumento de tarifa de Itaipú, titula PODER 360, con relación a la medida gubernamental de referencia. Añade que la medida permite la creación de una reserva con el excedente de las ventas de la usina binacional y que el valor será aprobado anualmente por la Aneel (Agencia Nacional de Energía Eléctrica).

La publicación agrega que la cuenta de referencia se utiliza para pagar el Bono Itaipú, que según explica, es un crédito que se concede anualmente a los consumidores en sus facturas de electricidad, obviamente del Brasil.

En respuesta a la pregunta ¿qué cambia?, el reportaje explica que con el decreto gubernamental, la ENBpar “podrá destinar hasta el 5% del superávit anual a esta cuenta para constituir la reserva”. Aclara que el valor “debe ser aprobado anualmente por la Aneel, después de la presentación del resultado de la cuenta de comercialización de la entidad binacional”.

PODER 360 apunta que la decisión de referencia “fue tomada para corregir un error en el cálculo del aporte financiero necesario para el 2025.

El riesgo de una suba de tarifas de Itaipú

Explica el material informativo que el valor aprobado por la administración de la binacional “no sería suficiente para cubrir todos los costos adicionales, lo que podría derivar en un aumento de la tarifa de energía que pagan los consumidores.

Recuerda que la Aneel había fijado, “provisionalmente”, una tarifa de transferencia (de la energía de Itaipú a las distribuidoras brasileñas) en US$ 17,66/kW hasta el 31 de este mes.

Ante ese escenario, concluye el material, “la alternativa elegida fue permitir la reorientación de parte de los recursos de la cuenta de comercialización de Itaipú para formar la reserva técnica, evitando la necesidad de nuevos aportes financieros y manteniendo el compromiso asumido por Brasil con Paraguay de no aumentar la tarifa de Itaipú en los próximos años”.

Reiteremos que “la cuenta de comercialización de Itaipú”, según la aclaración que publicó la parte brasileña de Itaipú el día 26 de diciembre pasado, “no es administrada por Itaipú binacional y que está regulada y supervisada por la Agencia Nacional de Energía Eléctrica”.

No forman parte del presupuesto de Itaipú

Esta Cuenta, en 2024, detallan, tuvo agregado otros componentes administrados, pero que “no forma parte del presupuesto” de la entidad binacional.

La Cuenta, decían, “puede presentar déficit o superávit, debido a la naturaleza de su constitución. Estos resultados varían dependiendo de la implementación de los supuestos establecidos en la definición de la tarifa de transferencia” de la energía de Itaipú, especialmente aquellos relacionados con la producción efectiva de la de energía eléctrica, que está directamente influenciada por las condiciones hidrológicas”.

Añadían que en esa cuenta “solo el Costo Unitario de los Servicios de Electricidad de Itaipú (Cuse) es fijado por la entidad binacional, como resultado de la negociación entre Brasil y Paraguay.

Finalmente, que “el superávit o déficit de la cuenta de comercialización de Itaipú no impacta en los resultados financieros de la empresa, es decir, no genera ganancias o pérdidas para Itaipú. Asimismo, que un posible déficit en la cuenta de comercialización en 2024 no tiene relación con los programas o patrocinios socioambientales realizados por Itaipú binacional”.

En lo atinente al “bono Itaipú”, en otra publicación, fechada en ese caso el 27 de diciembre pasado, definen que con esa etiqueta se refieren en Brasil “al saldo positivo registrado en la Cuenca de Comercio de Electricidad de Itaipú, una regulación del sector eléctrico brasileño sobre la energía proveniente de Itaipú, adquirida por la ENBpar y transferida a los distribuidores brasileños.