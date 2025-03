Itaipú: disminuyen pagos por cesión de energía en enero y febrero

Según el informe que la Dirección Financiera/Margen Derecha que binacional publica cada mes a través de la División Prensa-Asesoría de comunicación social de la entidad, entre enero y febrero de este año, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), por energía cedida al Brasil, percibió US$ 42.342.700.

Una breve visita a los archivos de entidad nos permitirá recordar que la cifra que remesaron al MEF en el lapso enero/febrero del año pasado, por el mismo concepto, fue de US$ 42.492.000, US$ 149.300 menos, o sea - 0,35%.

La merma en la cartera de Compensación, obviamente, debe atribuirse una menor cesión de energía al sistema brasileño, cuyos datos actualizados hasta febrero de este año, aún no divulgó la entidad paraguayo/brasileña.

Recordemos que hasta finales de enero de 1986, por sorprendente que parezca, que este renglón formaba parte del costo del servicio de electricidad de Itaipú y que desde ese mes y año, gracias a incontables denuncias y movilizaciones en nuestro país, Itaipú comenzó a transferirlo a la factura del hasta hoy exclusivo beneficiario del excedente paraguayo: Brasil.

Royalties presentan un incremento 2,8%

En cuanto a los Royalties, esa especie de alquiler que paga la entidad binacional a los países dueños del río Paraná, las remesas correspondientes a este año aumentaron 2,8%, US$ 1.283.500 más que el año pasado US$ 47.630.700 Vs. US$ 46.346.900.

Acerca de los beneficios de la ANDE, el material informativo de la binacional destaca que hubo un aumento del 1,3%, US$ 98.800 más que lo que recibió la empresa estatal entre enero y febrero del año pasado. US$ 3.663.900 Vs. US$ 3.565.100.

En resumen, en los dos primeros meses del ejercicio en curso, el Estado paraguayo recibió de Itaipú y a través de Itaipú US$ 93.637.000, en tanto que el año pasado, también entre enero y febrero, le transfirieron US$ 92.404.000. Tanto los royalties como los beneficios de la ANDE forman parte del costo de Itaipú.