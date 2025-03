Evolución y factores que influyen en la dinámica del mercado cambiario

De acuerdo con los datos del Banco Central del Paraguay (BCP), en el análisis de la cotización del guaraní frente al dólar entre abril de 2023 y febrero de 2025 se observan tres fases diferenciadas en la dinámica del segmento mayorista. Entre abril y septiembre de 2023, el tipo de cambio fluctuó entre 7.200 y 7.450 G./US$, alcanzando un primer pico en septiembre con 7.451 G./US$. Posteriormente, entre octubre de 2023 y agosto de 2024, se registró una tendencia alcista sostenida, con un incremento que llevó la cotización a 8.001 G./US$ en octubre de 2024. Este período coincidió con un contexto de mayor incertidumbre financiera, salidas de capital y ajustes en la Política Monetaria del BCP.

Hacia finales de 2024, el guaraní mostró una leve apreciación, cerrando en 7.798 G./US$ en noviembre y ubicándose en 7.818 G./US$ en diciembre. A comienzos de enero de 2025 la divisa norteamericana se posicionó en G./US$ 7.866, manteniendo una tendencia creciente durante dicho mes y cerrando en Gs/US$ 7.877. El comportamiento de la divisa permaneció levemente en aumento a inicios de febrero, pero más fortalecida a finales del segundo mes de este año posicionándose en G./US$ 7.923.

Intervenciones del BCP

En cuanto a las intervenciones cambiarias del BCP refleja un patrón de mayor intensidad en momentos de alta volatilidad. Entre abril y septiembre de 2023, la presencia fue moderada, en línea con la relativa estabilidad cambiaria. Sin embargo, desde octubre de 2023 hasta finales de 2024, el Banco Central aumentó sus operaciones en el mercado, llegando a inyectar hasta US$ 30 millones en ciertos momentos con el fin de contener la depreciación del guaraní.

Entre enero y mayo de 2023, el BCP inyectó US$ 477,9 millones, lo que habría contribuido a la estabilidad de la cotización en ese período. No obstante, entre octubre y diciembre de 2023 totalizaron US$ 355,1 millones en un contexto de mayor volatilidad. En enero de 2024, el volumen se redujo a US$ 63,5 millones, coincidiendo con el inicio de la acelerada depreciación del guaraní. Finalmente, entre marzo y diciembre de 2024 alcanzaron US$ 1.485,3 millones, lo que podría haber influido en la recuperación del tipo de cambio en los últimos meses del año. Entre enero a febrero del 2025 las intervenciones ascendieron a US$ 201 millones, reflejando las medidas para mantener estable el tipo de cambio en el mismo periodo.

El comportamiento del tipo de cambio entre 2023 y febrero de 2025 estuvo influenciado por una combinación de factores externos e internos, incluyendo la política monetaria del Banco Central del Paraguay (BCP), las condiciones de liquidez en el sistema financiero, la magnitud de las intervenciones en el mercado cambiario y la evolución de los precios de los commodities, que constituyen un pilar clave de la economía nacional.

De modo de remarcar, en 2024, la fuerte depreciación del guaraní llevó al BCP a intensificar su intervención en el mercado cambiario. Aunque estas medidas lograron contener en parte la depreciación de la moneda, el panorama de 2025 presenta nuevos desafíos, desde la caída que ha venido registrando el precio internacional de la soja al impacto de las políticas económicas impulsadas por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que generaron y seguirán provocando repercusiones adicionales en los mercados internacionales y en la dinámica cambiaria no solo de Paraguay sino a nivel mundial.

*Este material fue elaborado por MF Economía e Inversiones