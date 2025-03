Senacsa anuncia “histórica” habilitación en Israel para importar carne ovina paraguaya

Según explicaron desde el Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa), tras acordar los requisitos sanitarios, el Servicio Veterinario y Sanidad Animal de Israel comunicó la habilitación de un establecimiento frigorífico paraguayo para la exportación de este producto: se trata de Victoria. Calificó el hecho como “un hito significativo” para el país, especialmente para el sector de la producción ovina, que generará nuevas oportunidades económicas y sociales para los productores del país.

Así lo indicó el presidente del Senacsa, José Carlos Martin, quien recordó, en conversación con ABC, que Israel habilitó en enero del año pasado la importación de carne con hueso procedente de Paraguay y señaló que, desde entonces, empezaron las negociaciones para lograr el “visto bueno” sobre la producción ovina.

“Durante la auditoría de Israel el año pasado, se mostraron las líneas de faena de ovinos, que son específicas, pero se realizan en el mismo establecimiento de bovinos, al ser l animales rumiantes y enmarcarse dentro de las mismas condiciones fitosanitarias. La inversión la realizó un frigorífico nacional y logró la habilitación de Israel”, añadió.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Senacsa confirma “histórica” habilitación de Israel para importar carne paraguaya con hueso

Aunque admitió que Paraguay no tiene experiencia en la exportación de producción ovina, por lo que aún se debe seguir “trabajando y aprendiendo”, sobre todo en términos de fomentar el aumento de la majada nacional. “Aunque el volumen (de los envíos) no será significativo en este primer año, lograr la habilitación es un paso sumamente importante para el desarrollo de una cadena no tradicional de exportación, con mucho potencial social y económico”, explicó.

Particularidades del sector ovino

Martin agregó que hay expectativa de concretar un primer envío de carne ovina antes de la Semana Santa: una “prueba” de 700 a 1.000 kilos, con miras a “ordenar” la oferta nacional y estar bien preparados para la siguiente temporada de exportación, tras las festividades religiosas.

Destacó la gran responsabilidad que tiene se tiene en el país para fomentar la producción ovina, su formalización, así como el aprendizaje de todo lo que exige esta cadena. Recordó que, por medio del certificado oficial de tránsito animal (Cota) para pequeños rumiantes, se avanzó en la trazabilidad de los ejemplares ovinos, aunque no descartó que en el fututo también se integre al sector al Sistema de Identificación Animal del Paraguay (SIAP).

Enfatizó el gran potencial de exportación que tiene la carne ovina, que es muy demandada en el “mundo gourmet”. “Tiene mucho valor, pero la carne con hueso, que representa el 95% de todo lo que se comercializa en el mundo ovino”, señaló.

Lea más: Senacsa levanta prohibición para importar productos de origen animal desde Alemania

En cuanto a las particularidades de exportación de la carne ovina, dijo que “a diferencia del sector bovino, en el que solo el 5% de la comercialización es carne con hueso, en el rubro ovino se aprovecha más el animal. Precisamente, por este motivo, resulta estratégico conseguir la habilitación de países que nos dejen vender carne con hueso”, añadió.

Fomento e impulso a la producción ovina

A su vez, el presidente de la Asociación Paraguaya de Criadores de Ovinos (Apco), Luis Salinas, en conversación con ABC, destacó el paso que logró su sector al obtener la habilitación del mercado de Israel, tras iniciar el año con la noticia de que un frigorífico nacional empezaría a comprar su producción para abastecer la demanda interna en aumento.

“El desafío es impresionante para nosotros debido a que nos enfrentamos a la necesidad de fomentar la tenencia de vientres para aumentar el volumen de producción y poder cumplir con el compromiso que se viene para nosotros”, indicó.

Destacó que el sector ovino ya venía trabajando junto con Senacsa para lograr la formalización y trazabilidad en el rubro, aunque reiteró la importancia de aumentar el volumen de vientres para atender la demanda en aumento.

Lea más: Singapur cierra auditoría a la carne tras acercamiento clave con el sector productivo e industrial

Indicó que, hasta hace dos años, la majada alcanzó un millón de cabezas, mientras que el sector venía cubriendo hasta un 70% de la demanda interna, con un promedio de 150 a 200 animales faenados por semana. Ahora el reto será producir para cumplir con la demanda internacional, enfatizó.

“Por eso, hacemos un llamado a los adeptos que quieran unirse a nosotros para trabajar. Actualmente, la oveja ya no es un hobby, sino un negocio real que ayuda a cubrir costos, y genera espacios importantes dentro de la unidad productiva. Necesitamos unirnos las diferentes asociaciones del país para fomentar la tenencia de vientres y aumentar los volúmenes para vender tanto a nivel interno y externo”, invistió.