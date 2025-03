Senacsa levanta prohibición para importar productos de origen animal desde Alemania

A través de un comunicado, el Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa) informó este martes que se dispuso el levantamiento de la prohibición para importar animales, productos y subproductos de origen animal desde Alemania. En enero pasado, se determinó la restricción luego de que autoridades veterinarias del país europeo notificaron a la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA) sobre un brote de fiebre aftosa en su territorio.

Una vez que Alemania recuperó su estatus sanitario de “zona libre de fiebre aftosa en que aplica la vacunación”, Senacsa decidió rever la medida que impuso a los importadores paraguayos.

“El Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal comunica que ha emitido la Resolución N° 330 por la cual dispuso el levantamiento de la prohibición para importar animales, productos y subproductos de origen animal al país, desde la República Federal de Alemania, por ocurrencia de fiebre aftosa, debido a la restitución del estatus sanitario de zona libre de fiebre aftosa en que no se aplica la vacunación”, se lee en el comunicado del ente.

Hasta diciembre de 2024, Alemania se constituyó en un destino de importación de productos de origen animal para Paraguay. Por ejemplo, lácteos, tripas y productos “acuícolas” (derivados de peces y afines). Entre los no comestibles se encuentra el cuero.

Según los reportes del Senacsa, hasta diciembre de 2024, se compraron 360 kilogramos de subproductos comestibles de origen animal por valor de US$ 2.937, mientras que 6.125 kilogramos de no comestibles por valor de US$ 212.787.

Libre de aftosa con vacunación

Paraguay sigue manteniendo su estatus como país “libre de la fiebre aftosa con vacunación”, mientras en febrero pasado inició una nueva campaña de inmunización contra la enfermedad viral. Hasta la quincena de marzo, Senacsa reportó un avance general de 44,99% de la vacunación, con un registro de 58.816 propietarios.

En diciembre pasado, la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA) ratificó el estatus sanitario de Paraguay como país “libre de la fiebre aftosa con vacunación”, lo que significó un “reconocimiento de nivel internacional” al esfuerzo para mantener altos estándares de sanidad animal y bioseguridad, según Senacsa.