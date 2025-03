Más recursos del fondo jubilatorio del IPS en ueno bank

El Consejo Directivo del Instituto de Previsión Social (IPS) adjudicó recursos financieros del fondo común de jubilaciones y pensiones y del fondo de contingencia, en la modalidad de Certificado de Depósitos de Ahorro (CDA) en el marco de un concurso de ofertas 02/2025, realizado a través del sistema Data Tec, según se extrae de la resolución CA 015-006/2025 del 20 de marzo último.

En la citada resolución se detalla que el monto ofertado fue por G. 160.000 millones (alrededor de US$ 20,2 millones) para CDA en guaraníes y US$ 627.000 para CDA en dólares. De acuerdo con los resultados de la subasta, ueno bank resultó adjudicada con el 100% de los montos ofertados por la entidad previsional en la segunda operación que realizan en el año.

Con respecto a los CDA en guaraníes, fueron colocados los G. 160.000 millones a 2.190 días (6 años) de plazo a una tasa del 12,46% de interés anual. El mínimo ofertado por el IPS para este plazo fue del 10,69%, de acuerdo con los datos de la resolución.

En lo que respecta a los CDA en dólares que también fue adjudicado a ueno bank por valor de US$ 627.000 también a 2.190 días (6 años) de plazo a una tasa del 7% de interés anual. La previsional subastó como tasa mínima del 6,44 para dicho plazo.

Participaron catorce bancos en el proceso

Del proceso de la subasta electrónica participaron un total de 11 entidades financieras entre ellas: Banco Nacional de Fomento (BNF), Zeta Banco, Bancop, Banco Atlas, ueno bank, Banco Continental, Tu Financiera, Banco Basa, Solar, Banco Río, Itaú

La resolución detalla igualmente que el instituto contaba con un margen disponible para la colocación de CDA en guaraníes, esto conforme a los límites máximos de inversión por tipo de activos establecidos en la Ley 7235/2023 que reglamenta el rol supervisor del Estado

Según la resolución del CA del IPS, se decidió adjudicar a las entidades señaladas, que refieren han cumplido con los requerimientos entre los que detallaron: que la entidad adjudicada debe operar dentro del país con una calificación de riego igual o superior a “A”, o su equivalente otorgada por las calificadoras de riesgos habilitadas por la Superintendencia de Valores.

Antigüedad mínima de 5 años en el sistema

Por otra parte, otro de los requisitos del IPS para la colocación de los recursos de los fondos jubilatorios en el sistema financiero, es que la entidad financiera debe contar con una antiguedad mínima en el mercado de 5 años, a fin de evaluar su desempeño y comportamiento a través de los resultados de los indicadores financieros de la entidad. Este requisito es el que queda en la duda justamente considerando la trayectoria de ueno en el sistema.

En ese sentido, cabe señalar que la entidad ueno (vincula al Holding ueno, donde el presidente Santiago Peña es accionista) nace en el 2021 cuando el Grupo Vázquez adquiere Financiera El Comercio en abril del 2021 y cambia de denominación a financiera ueno en diciembre de ese año, luego desde finales del 2023 ueno logró convertirse en banco, tras la aprobación del BCP, y a principios del 2024 adquirió Visión Banco.

En poco tiempo, ueno ha escalado en su participación en los fondos jubilatorios, así el pasado 29 de agosto del 2024, el Consejo de Administración del IPS ya había aprobado la inversión en bonos financieros a ser emitidos por ueno Bank, por hasta G. 250.000 millones (aproximadamente US$ 35 millones). Por otra parte, en el calendario de colocación del fondo común de jubilaciones y pensiones en Certificado de Depósito de Ahorro (CDA), ueno quedó con G. 380.000 millones en enero, en febrero último por G. 93.000 millones en guaraníes y US$ 1,5 millones en dólares; y ahora en marzo, concretó por G. 160.000 millones en guaraníes y US$ 627.00 en dólares.

Calendario de colocaciones

El Consejo directivo del IPS aprobó un calendario de subastas para colocaciones de recursos financieros que se concretará en el transcurso del año en cada mes. Además establece que si el saldo disponible para cada llamado a concurso de ofertas para la colocación de los recursos financieros en la modalidad de CDA no es demandado, parcial o totalmente, el mismo podrá ser subastado nuevamente en una próxima fecha a ser determinada por la dirección de inversiones del ente.

Señala también que el calendario podrá ser modificado conforme a las necesidades institucionales que puedan surgir a ser determinadas por la dirección de inversiones