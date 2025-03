Baja de precios de Petropar “obliga” al sector privado a “acoplarse”

Petropar redujo en G. 300 por litro el precio de todos los combustibles, supuestamente gracias a compras de oportunidad. Al respecto, Luis Ortega, director de la firma Raízen (Shell), precisó que la medida “nos obliga a todos” en referencia al sector privado y la reducción de precios.

De igual manera, consideró que la reducción se da justamente en tiempo de marchas y manifestaciones, algo que es una “medida muy mala porque entra la fijación de precios por un tema político”.

“El socio nuestro viene y nos dice: ‘Qué es lo que pasa con Paraguay’. Tengo que tratar o hasta inventar unas ciertas palabras para justificar. Nos obliga a todos, a nosotros que no teníamos intenciones de bajar. Tenés un dólar arriba de 8.000 y, como siempre, justificar la suba o mantener los precios a nadie le gusta o interesa saber”, comentó en ABC Cardinal.

Asimismo, refirió que cuando intenta justificar argumentando que las condiciones no son las mejores para bajar los valores, la reacción es que “me crucifica todo el mundo”.

Empresario descarta reunión con el MIC

Por otra parte, Ortega dijo que desde la firma que representa no hay una intención de reunirse con autoridades del Ministerio de Industria y Comercio (MIC), aunque afirmó desconocer cuál sería la situación de otras firmas.

“¿Qué me pueden decir? Me van a justificar... Prefiero quedarme callado, me amoldo y tratamos de ser más eficientes. No me queda de otra, sé con quién estoy y cómo estoy jugando”, concluyó.

