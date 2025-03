Definen en Brasil tarifa de transferencia de la energía de Itaipú, aún por debajo del costo de la binacional

Folhapress, en un material informativo que envió desde Brasilia, informa que la tarifa “de repase” de la energía de Itaipú, aprobada “por unanimidad”, es de US$ 17,66/kWmes y que regirá hasta finales del presente año.

En mayo de 2024, los gobiernos de nuestro país y del Brasil habían firmado un acuerdo de entendimiento, especialmente sobre la tarifa de Itaipú, la que desde ese año trepaba a US$ 19,28/kWmes.

Sobre quién cubrirá la diferencia entre la tarifa de la binacional y la de transferencia en Brasil, US$ 1,62/kWmes se barajan varias explicaciones, contradictorias, algunas e incompletas otras. Lo concreto es alguien debe pagar esa diferencia.

Folhapress recuerda que en 2024, los países acordaron un Cuse (Costo del servicio de Electricidad) para Itaipú de US$ 19,28/kWmes, ”con la directiva de traspasar recursos de Itaipú a los consumidores brasileños para reducir ese valor”.

Represiones en Brasil de la tarifa del 2024

Añade que en la ocasión, “el gobierno de Lula afirmó que los consumidores -de su país- no sentirían ningún aumento en el 2024 y que según la Aneel ya se aplicaba una tarifa de transferencia de US$ 17,66/kWmes.

Explica el medio que para alcanzar ese objetivo, el Consejo de Administración de Itaipú aprobó la transferencia de US$ 301 millones a la cuenta de la luz en 2024, de US$ 294 millones este año y US$ 186 millones en 2026.

Si la versión de Folha fuese la correcta, las sumas detalladas en el párrafo precedente se descargarían sobre el Cuse de Itaipú; sin embargo, según la explicación hecha en nuestro país, esas cantidades resultan del sobreprecio que aprobaron los gobiernos en 2024.

Sobreprecio porque tras la cancelación de la deuda de Itaipú en 2023, el Cuse bajó a menos de US$ 10/kWmes, luego, las sumas de referencia, así como los llamados aquí “inversiones sociales”, provienen de la diferencia entre el costo real y el aprobado en 2024.

Decisión de subsidiar, primero, no puede ser unilateral

Si los US$ 301 millones, US$ 294 millones y 186 millones fuesen insuficientes para atenuar el impacto del sobreprecio de la energía Itaipú, y si se optase por un subsidio de la binacional, la decisión exige, sin lugar a dudas, resoluciones binacionales, ni Lula ni Santiago Peña podrían resolverlo unilateralmente.