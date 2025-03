Ueno y Basa siguen liderando en captación de los fondos públicos en dólares

Según se aprecia en un reporte oficial del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), los bancos Basa y ueno bank, cercanos al presidente de la República, Santiago Peña, siguen liderando en las captaciones o depósitos en dólares. Al segundo mes del años, ambas entidades sumaron US$ 119,7 millones en depósitos en dólares captados por entes públicos que representan en conjunto el 32,9% del total.

Según se puede apreciar en el reporte del MEF, el Banco Basa (donde Peña fue director hasta el 2022) acaparó a febrero último el 18,8% de los fondos en dólares que tienen los entes públicos depositados en las instituciones financieras, con un total de US$ 68.282.095. Si bien Basa disminuyó su participación en comparación a febrero del 2024 cuando tenía el 29,3% del global con US$ 86.415.917, sigue estando muy por encima de los US$ 15.769.713 que tenía en setiembre del año 2023 (5,5%) cuando recién asumía este gobierno.

Los depósitos en dólares están mayormente invertidos en Certificados de Depósitos de Ahorro (CDA), entre otros instrumentos.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Mientras que en segunda posición se encuentra ueno bank con US$ 51.473.513 con un 14,1% de participación. Considerando que este último absorbió a Visión que tenía a setiembre del año pasado el 6% de participación con US$ 18.036.000, también se observa un salto importante de 124%.

Lea más: BNF prevé recibir mañana ofertas en cuestionada licitación para adquisición de “core bancario”

Según este informe oficial del MEF, Basa y ueno bank en conjunto lideran los fondos en dólares de los entes públicos tanto para CDA, como depósitos a la vista que tienen las instituciones públicas en el sistema.

ueno bank aumentó posición de fondos públicos

De acuerdo con los datos oficiales del MEF, la entidad bancaria ueno bank también aumentó su posición de los fondos públicos en guaraníes pasando de una participación del 6% que tenía en setiembre del año pasado, a un 10,7% del total depositado en los bancos, acumulando a febrero del presente año G. 1,81 billones (US$ 229 millones).

El propio informe del MEF advierte de una alta concentración de los fondos públicos en cuatro bancos del sistema, con el 65,9% de todos los fondos depositados. De mayor a menor: BNF, Continental, Sudameris y ueno bank.

Los saldos públicos totales en las Entidades Bancarias al cierre del mes de febrero/2025 ascienden a la suma de US$ 2.492 millones, con una variación negativa del -10,1% con respecto al mismo periodo del año anterior (US$ 2.771 millones). Del total de depósitos en el sistema, el 60,4% corresponden a CDA; el 30,5% se encuentra en depósitos a la Vista, y el resto en Cuenta Corriente, 9,1%.