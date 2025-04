Itti y Atlas comunicaron a BCP sobre acuerdo conjunto por uso de software

El Banco Atlas SA y la empresa ITTI SAECA enviaron una nota conjunta al Banco Central del Paraguay (BCP), específicamente a la Superintendencia de Bancos, para hacer referencia a la “licencia de uso e implementación de los módulos de sofware IT Gestión Financiera (ITGF) del 5 de febrero de 2004 y las comunicaciones mantenidas por ambas compañías en torno al tema”.

El escrito señala que, de conformidad a lo establecido en el contrato del mencionado servicio, el banco y la compañía de servicios digitales iniciaron un proceso de mediación ante el Centro de Arbitraje y Mediación Paraguay (CAMP), acerca del uso de dicha licencia.

No obstante, acordaron de manera conjunta que, mientras dure el proceso de mediación en curso y un eventual arbitraje, “el uso del sofware IT Gestión Financiera por el Banco Atlas no será alterado por ITTI SAECA o ITTI USA LLC”.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Banco desmiente acusación de incumplimiento de contrato con ITTI

La nota, fechada el 28 de marzo y dado a conocer esta semana, se suscribió para conocimiento de la Superintendencia de Bancos y fue firmada por Miguel Ángel Almada, en representación de ITTI; y por Hernando Lesme, por parte de Atlas.

Atlas negó uso indebido

El viernes último, Banco Atlas emitió un comunicado a sus clientes y a la opinión pública en general negando afirmaciones hechas en un medio de comunicación por un representante de la empresa ITTI, que asegura que se dio un uso indebido a un sistema informático proveído por esa firma, entre otras acusaciones.

Un representante de ITTI -empresa vinculada al presidente Santiago Peña- afirmó que se detectaron supuestos incumplimientos por parte del banco en el uso de software propiedad de la empresa, en supuesta violación de un contrato entre ambas partes.

En su comunicado, el Banco Atlas negó “categóricamente cualquier uso indebido de un sistema informático o la existencia de alguna deuda monetaria a la empresa ITTI”.

Más de 20 años de uso

Según relató el citado banco, en 2004 –cuando operaba bajo la denominación de “Financiera Atlas”-, adquirió “por tiempo indefinido” un sistema informático de la empresa IT Consultores SC, antecesora de ITTI, “por medio de un contrato que permite al Banco Atlas su uso y modificaciones de acuerdo con sus necesidades mediante la entrega de los programas fuentes”.

“Banco Atlas ha cumplido a cabalidad el contrato antes citado, no habiendo recibido reclamo alguno a lo largo de 21 años y posee derechos adquiridos que hoy están siendo ilegítimamente cuestionados”, subrayó.

La disputa entre Atlas e ITTI está en proceso de mediación y el banco obtuvo medidas cautelares “protegiendo sus derechos, que fueron aceptadas sin objeción”, según se informó.

Lea más: Asoban expresa preocupación por difusión de noticias de contenido inexacto sobre Banco Atlas

Por su parte, la Asociación de Bancos del Paraguay (Asoban) expresó su “profunda preocupación” por la difusión de noticias con “contenido inexacto” sobre Banco Atlas y una empresa proveedora de sistemas informáticos. Fue el viernes último, a través de un comunicado.

Indicó que una cuestión de naturaleza comercial, que debería tratarse como tal, gestionada de esta manera, pone en riesgo los logros alcanzados por Paraguay, especialmente en el ámbito económico y la estabilidad macroeconómica.

Asoban pidió no generar incertidumbre

“La difusión de noticias con contenido inexacto en el ámbito financiero genera o puede generar un clima de incertidumbre, socavando la confianza de los ciudadanos, lo cual perjudica a todos los sectores de la sociedad y daña profundamente la estabilidad del sistema, alcanzada tras años de trabajo responsable por parte de los agentes del sistema financiero”, resaltó Asoban.

Por último, instó a sostener la reputación del sector financiero, el cual es fundamental “para que Paraguay continúe posicionándose como un país confiable y atractivo”, subrayó.