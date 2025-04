Envíos del sector avícola ingresaron 22% más de divisas al cierre del trimestre

Al considerar los resultados obtenidos entre enero y marzo, Paraguay exportó un total de 2.608.894 kilos de productos avícolas, entre carne, menudencias y despojos; unos 490.777 kilos más que en el mismo periodo de 2024, cuando se enviaron 2.118.117 kilos, según el último reporte del Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa).

Los envíos generaron un ingreso de divisas por valor de US$ 2.975.562 con una suba de 22% o diferencia de US$ 538.595 más que en el mismo periodo del año anterior, cuando se alcanzó un registro de US$ 2.436.967, de acuerdo con el reporte oficial.

Los productos cárnicos concentraron los envíos del sector avícola en el primer trimestre y representaron el mayor valor del complejo, al sumar 1.334.954 kilos por valor de US$ 2.222.641. En general, la producción del sector fue comercializada principalmente a Irak (45%), Albania (19%), Vietnam (16%), Mozambique (6%) y muchos otros destinos.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Exportación de carne paraguaya: ¿cuánto ingresó hasta marzo y cuáles fueron los destinos?

En el primer trimestre del año, también se registró una suba en torno al 3% en el precio promedio de exportación. El mercado internacional compró carne aviar paraguaya a US$ 1665 por tonelada, mientras que en el mismo periodo del año anterior se pagó US$ 1616, se evidencia en el reporte del Senacsa.

El sector avícola está a la expectativa de lograr en este 2025 la habilitación de Taiwán, Filipinas y Singapur, que consideran será trascendental no solo para ampliar sus destinos de comercialización, sino para seguir impulsando la producción de carne de aves y otros productos relacionados.

Exportación de distintos tipos de carne

Hasta marzo último, la exportación de los distintos tipos de carnes, menudencias y despojos a los distintos mercados del mundo totalizaron US$ 628.578.290, equivalentes a 173.236.673 kilogramos, según el reporte de Senacsa. El monto ingresado representa un incremento de casi el 46%, comparado a los ingresos alcanzados el año pasado durante el mismo periodo, que alcanzaron unos US$ 430.595.001.

En el informe se destaca que la carne vacuna representa el mayor valor y, hasta marzo, Paraguay exportó un total de 90.615.074 kilogramos de proteína bovina por US$ 509.861.333. No obstante, los envíos del sector avícola también demostraron buena dinámica al cierre del primer trimestre del año.