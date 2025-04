Los US$ 200.000 eran “contrabando”: exsenador argentino no puede justificar destino de dinero, dice DNIT

La Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) declaró que el dinero que el exsenador argentino Edgardo Darío Kueider y su acompañante Iara Magdalena Guinsel Costa intentaron ingresar es considerado de contrabando, como resultado del sumario administrativo al que se dio apertura, según informó el titular del ente, Óscar Orué.

Mencionó que el resultado del sumario se dio luego de que la DNIT ayer rechazara la apelación planteada por ambos procesados.

Lea más: DNIT declara contrabando los US$ 200.000 que exsenador argentino intentó ingresar a Paraguay

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Orué explicó que en el análisis se determinó que no tienen forma de justificar el ingreso del dinero, pues no cuentan para ello con arraigo ni empresa constituida en nuestro país. Remarcó que no se pudo demostrar el destino del monto.

Agregó que en el ámbito administrativo “ya está cerrado” el caso, por lo que el exsenador argentino y su presunta cómplice solamente pueden apelar la resolución en la circunscripción judicial.

Procesados por tentativa de contrabando

Precisó que US$ 201.000 en efectivo fueron decomisados a cargo de la DNIT y se devolvieron US$ 11.000 a los procesados, que es el tope que puede ingresarse sin justificación a nuestro país.

“Lo que se declara en DNIT en el ámbito del sumario administrativo es que el dinero que se trató de ingresar es considerado como contrabando, por lo tanto, el vehículo que le transporta también ha sido decomisado”, mencionó.

Lea más: Caso Kueider: revelan millonarios pagos por departamentos en Asunción

En diciembre pasado, Kueider y su secretaria Guinsel fueron detenidos al intentar ingresar a Ciudad del Este desde Brasil, en una camioneta de alta gama, con US$ 211.000 sin declarar. Ambos actualmente enfrentan un proceso judicial y están imputados por contrabando en grado de tentativa.

Ambos procesados cumplen arresto domiciliario en Paraguay desde el 6 de diciembre de 2024, en el edificio Tierra Alta, ubicado en el barrio Villa Morra de Asunción.