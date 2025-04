Duplicación de la Ruta PY01: Firma adjudicada se embolsará unos US$ 1.300 millones durante 30 años de concesión

Pagos Diferidos de Inversión (PDI): Correspondientes a la financiación de la obra. El pliego establece que este pago no podrá superar los US$ 26.203.000 (IVA incluido), abonados semestralmente durante 15 años (30 pagos en total), lo que representa una erogación total de aproximadamente US$ 786.090.000. El monto final dependerá de la oferta económica presentada por el consorcio adjudicado.