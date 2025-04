“Brasil quiere ser protagonista industrial en el mundo y Paraguay se debe integrar”, destacan

En los últimos 30 años, el comercio con Brasil pasó de US$ 1.300 millones a US$ 3.500 millones, se destacó este martes en la presentación “Update Comex Paraguay Brasil”, que estuvo a cargo del economista Jorge Garicoche y fue organizada por la Cámara de Comercio Paraguay Brasil. Se trata de un ciclo de análisis trimestral, que inició hoy y pretende presentar la actualidad de los principales indicadores económicos regionales, al igual que las oportunidades y desafíos para ambas naciones.

“Casi triplicamos lo que estamos vendiendo a Brasil y hay todavía muchas oportunidades de crecimiento”, enfatizó el economista al señalar que teniendo Paraguay un mercado de tamaño pequeño necesariamente debe mostrarse abierto, especialmente para sus vecinos.

“En ese marco, es bueno mencionar que Paraguay y Brasil siguen creciendo y que ahí podría haber buenas oportunidades”, subrayó.

Comercio bilateral crece y Paraguay aún tiene espacio

Al realizar el análisis del comercio bilateral en los últimos 8 años (2016-2024), Garicoche destacó que mientras en 2016 las exportaciones al vecino país sumaron US$ 3.011 millones, para el 2024 ascendieron a 3.536, con un salto moderado. Sin embargo, las importaciones “casi se duplicaron” al pasar de US$ 2.200 millones a US$ 3.943 millones.

Entre los principales productos exportados al Brasil, más allá de la energía eléctrica, se destacan el maíz, el arroz, la soja, los juegos de cables, carne de bovinos, trigo, alcohol etílico, botellas de plástico, herbicidas y mantas de fibras sintéticas. Respecto a las importaciones, encabezan la lista la cerveza de malta, abonos, aceites de petróleo, conductores eléctricos, automóviles, tabaco, fungicidas, cosechadoras y preparaciones de alimentación para animales.

“Hay mucho espacio de crecimiento. Podemos seguir encontrando oportunidades de negocios hacia el Brasil y el mundo”, explicó.

Se hizo hincapié además en el rol fundamental de la maquila para la balanza comercial con el Brasil, siendo el país vecino el principal destino de la producción de este régimen, con el 62% de participación hasta el primer trimestre de este año. Entre los productos más comercializados al vecino país, bajo este régimen, se resaltan los hilos y cables (autopartes), prendas y demás artículos textiles, hilos, telas, tejidos y alfombras.

Integración en la producción industrial

Al destacar el crecimiento de la maquila, el economista se refirió a que para Brasil también es importante la expansión de este régimen, atendiendo que el país vecino quiere volver a posicionarse como un “protagonista industrial ante el mundo”.

“Para lograrlo, Brasil necesita ser más competitivo que India, Estados Unidos y China. Paraguay puede colaborar en esta integración. No estamos hablando de reemplazar a su industria, sino colaborar en procesos, especialmente en aquellos donde se obtiene ventajas a través de la fabricación en nuestro territorio”, precisó.

Sobre la integración a la cadena industrial del vecino país, explicó que Paraguay tiene una ubicación estratégica para acceder a destinos como Campo grande (Mato Grosso do Sul) al igual que ventajas para la importación de materia prima.

Por ejemplo, evidenció que mientras desde Ciudad del Este hay una distancia de 680 kilómetros hasta Campo grande (Mato Grosso do Sul), la distancia se amplía hasta 900 kilómetros desde São Paulo. En el caso de la importación de materia prima, expuso que la adquisición de chapa de acero en Paraguay puede costar 0,9 US$/Kg, mientras que en Brasil 1,3 US$/Kg, aunque llego a estar 2,6 US$/Kg.

Aranceles a la importación en Estados Unidos

La incertidumbre geopolítica y comercial, con los aranceles anunciados por Estados Unidos, deben impulsar a Paraguay y Brasil a “encontrar oportunidades” en las turbulencias, explicó el economista. Principalmente, resaltó que “en el corto plazo” deben apuntar a la industria textil, de muebles y juguetes, que anteriormente China vendía a EE.UU.

“Estas oportunidades pueden ser importantes para nosotros. Hay rubros donde sí podemos ser competitivos y tenemos que aprovecharlos, mientras el mundo discute sobre los aranceles”, mencionó.

Resultados del intercambio comercial al primer trimestre

Al cierre del primer trimestre del año, el comercio bilateral entre Paraguay y Brasil (balanza comercial) dejó como resultado un déficit de US$ 104,9 millones para nuestra economía, frente al registro de US$ -64,3 millones del mismo periodo del año pasado.

“Se da como consecuencia de exportaciones al vecino país por US$ 780,3 millones e importaciones por US$ 885,3 millones”, se detalla en el informe presentado por la Cámara de Comercio Paraguay Brasil, elaborado por la consultora Mentu.

Hasta marzo, los principales productos exportados desde Paraguay al Brasil fueron la energía eléctrica, que presentó una variación negativa del 0,4% con respecto al primer trimestre 2024 y generó US$ 222,2 millones, con una participación de 28,5% del total exportado al vecino país.

Le sigue el arroz, cuya exportación registró una caída del 24,1% respecto al año anterior, por un valor de US$ 85,2 millones y una participación de 10,9%. Por último, las autopartes registraron una variación positiva de 18,4%, pasando de US$ 58,2 millones en el primer trimestre 2024 a US$ 68,9 millones en 2025, que representa 8,8% del total embarcado.

Con referencia a las importaciones provenientes de Brasil, durante el primer trimestre, se destacaron las cervezas de malta, cuyas compras crecieron en 14,1% con respecto al mismo periodo del año anterior, por US$ 34,4 millones.