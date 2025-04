Balanza comercial registró superávit de US$ 32 millones en primer trimestre

El Banco Central del Paraguay (BCP) presentó ayer los resultados del comercio exterior al primer trimestre del 2025, que mostró una mejora en las cifras, tanto de las exportaciones como de las importaciones, esto con respecto al mismo periodo del año 2024.

El comercio exterior de Paraguay movilizó al mes de marzo último, US$ 8.140,4 millones entre envíos e importaciones desde distintos mercados del mundo, cifra superior en 2,7% al alcanzado en el mismo periodo del año pasado de US$ 7.919.7 millones. En cuanto al saldo del comercio exterior (exportaciones menos importaciones), a marzo de 2025, registró un superávit de US$ 32 millones.

Al desagregar por rubros se tiene que las exportaciones totales alcanzaron US$ 4.087,7 millones, 1,3% superior a los registros acumulados a marzo del año anterior, realizándose transacciones con un total de 111 países que constituyen los destinos de nuestras exportaciones. El 74,8% de las exportaciones registradas tienen como destino Argentina, Brasil y Chile

En cuanto a las importaciones totales alcanzaron US$ 4.055,7 millones, representando un aumento de 4,3% y registrándose compras desde 134 países que constituyen el origen de las compras externas.

Como resultado de estos flujos, el saldo del comercio exterior cerró con un superávit de US$ 32 millones, que es inferior al superávit de US$ 143 millones registrado a marzo del 2024, de acuerdo con el reporte oficial presentado del BCP

Caída de exportaciones

Al desagregar los envíos por segmentos, se destaca que las exportaciones registradas representaron el 65,8% del total, con un valor de US$ 2.690 millones, que representa una disminución del 1,9% con respecto al valor acumulado a marzo del 2024. Por otra parte, las reexportaciones, que aportaron el 22,4% del total, alcanzaron los US$ 1.158,6 millones, reflejando un aumento del 6% y las otras exportaciones, con una participación del 6,4%, mostraron un incremento interanual del 22%, con US$ 238 millones.

Entre los principales productos de exportación, se destaca el envío de soja por valor de U$ 813 millones que representa una caída del 19% frente al mismo periodo del año pasado, según el informe del BCP.

En cuanto a los mercados, Argentina se ha constituido en el principal destino de la soja, con el 93,0% del valor total exportado, seguido por Brasil, con el 4,6% de participación

Envíos de carne crecen

Por otra parte, las exportaciones de carne bovina siguen destacando por su buena dinámica, y sumaron US$ 518,6 millones en envíos al primer trimestre del año, representando un incremento de 47% con respecto al monto acumulado a marzo del 2024, mientras que, en términos de volumen, se registró un incremento de 27% con al 2024.