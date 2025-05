Ingresos por envíos de carne crecen 19%: ¿cuáles fueron los principales destinos?

Hasta abril último, la exportación de los distintos tipos de carnes, menudencias y despojos a los distintos mercados del mundo totalizaron US$ 814.856.490, equivalentes a 222.964.367 kilogramos, según se desprende del último informe del Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa). Aunque en volumen se registró una caída del 6%, el monto ingresado representa un incremento de 19%, comparado a los ingresos alcanzados el año pasado durante el mismo periodo, que alcanzaron unos US$ 684.480.459.

En el informe se destaca que la carne vacuna representa el mayor valor y, hasta abril, Paraguay exportó un total de 116.997.193 kilogramos de proteína bovina a al menos 45 países. La comercialización de este producto ingresó divisas al país por US$ 658.678.586 desde el 1 de enero al 30 de abril de este año.

De acuerdo con el reporte de Senacsa, Chile encabeza la lista de los mayores compradores de la carne bovina paraguaya, con el 32% del total, que equivale a 35.118.953 kilos por valor de 210.584.888 dólares. Le sigue Taiwán, con 15.126.036 kilos por valor de US$ 89.474.359.

Estados Unidos se afianzó en la tercera posición de la lista de los principales destinos de comercialización de la carne bovina paraguaya: hasta abril, a este destino se exportaron 13.752.418 kilos por US$ 79.023.922. Le siguen Israel, con 10.695.620 kilos por US$ 65.969.554, y Brasil, con 6.185.031 kilos por US$ 39.812.675.

Exportación de menudencias

Respecto a las exportaciones de menudencia bovina, el Senacsa reporta que se enviaron 23.986.948 kilos de estos productos a unos 38 países, lo que generó un ingreso de US$ 43.191.543.

En cuanto a los mayores compradores de esta producción paraguaya, el reporte oficial destaca que Rusia, con 5.571.415 kilos por valor de US$ 9.739.223, lidera la lista de los países que más reciben menudencia bovina de Paraguay.

Luego se encuentra Taiwán, con 1.901.764 kilos por valor de US$ 6.447.971; y Egipto, con 3.717.133 kilos por US$ 5.395.812, siguen en la lista de mayores importadores de esta producción paraguaya.

Otros mercados como Vietnam, Israel, República Democrática del Congo y Gabón también se destacan en la lista.

Carne porcina y avícola

En cuanto a la especie porcina, el Senacsa refiere que el principal destino de la producción porcina paraguaya sigue siendo Taiwán, que recibió hasta abril pasado 3.058.030 kilos por US$ 9.808.653. A esta lista le sigue Uruguay, con 725.006 kilos por US$ 1.487.100; Georgia, con 306.989 kilos por US$ 460.199; y Brasil, con 144.005 kilos por US$ 197.689.

Según el reporte del Senacsa, Paraguay logró exportar hasta abril pasado 4.234.032 kilos de productos de la especie porcina, generando un ingreso de US$ 11.953.642.

Respecto al sector avícola, el ente sanitario reportó que se logró exportar 3.414.975 kilos de productos por valor de US$ 3.907.166 hasta el mes de abril pasado.