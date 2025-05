Reactivación de obras en la planta de Troche depende de Petropar, según EISA

La movilización que desde hace días realizan productores de caña de azúcar de Mauricio José Troche, del departamento de Guairá, puso nuevamente el foco en las obras paradas desde hace años en la planta de Petropar, ubicada en la citada localidad. Uno de los puntos exigidos por los manifestantes es precisamente la culminación de los trabajos en la fábrica de alcohol.

Al respecto, el ingeniero encargado de la obra, Óscar Vera, de la empresa Estructura Ingeniería SA (EISA), dijo a ABC que la compañía quiere y puede terminar los trabajos, pero que eso depende de la petrolera estatal, que mantiene el contrato suspendo desde enero de 2023.

Petropar contrató en diciembre de 2021 a EISA por G. 198.704 millones (US$ 25 millones al cambio actual) para la instalación de la nueva línea de molienda de caña de azúcar en su planta de Troche (ID 394310). Pero pese al anticipo de G. 41.778 millones (US$ 5,2 millones), la compañía no pudo cumplir, por lo que se le permitió subcontratar a la firma Ocho A, con aval de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP).

Pero aun con esa subcontratación, al parecer hubo retrasos. La resolución N° 4778/22, con fecha del 22 de diciembre de 2022 y firmada por el entonces titular de la DNCP, Pablo Seitz, dio por terminada una investigación de oficio, que informó entonces que el plazo de finalización total vencía en marzo de 2023, pero que, así como encontraban las cosas, las obras recién podrían terminarse en octubre de ese año.

Petropar suspendió contrato

Pero Petropar suspendió el contrato, no lo rescindió ni ejecutó póliza, aclaró Vera. Dijo que hoy, EISA quiere y puede terminar las obras y aseguró que el 100% del anticipo recibido se justificó con obras civiles y pagos por fabricación de equipos.

Añadió que EISA, con apoyo financiero, técnico y administrativo de Ocho A –la subcontratista–, ya tiene invertidos US$ 20 millones en la obra. “Solo falta el montaje de los equipos, pero no podemos avanzar porque el contrato está suspendido”, reiteró el ingeniero.

Consultado sobre las pólizas, dijo que están vigentes por el monto total de G. 19.530 millones. Son tres: de fiel cumplimiento de contrato, de anticipo financiero y responsabilidad civil. Según acotó, adicionalmente EISA tiene que garantizar el funcionamiento de la línea una vez que estas se concluyan, hasta dos años después de la entrega.

La capacidad nominal de la planta de Troche será de 5.000 toneladas de caña diaria, según lo explicado. Eso se traduce en 950.000 toneladas por zafra (que normalmente se extiende de mayo a diciembre). Por su parte, el propietario de EISA, Jorge Palumbo, dijo ayer a ABC que las obras se quedaron a cargo de Ocho A, de la familia Pettengill. Sin embargo, según aclaró el Ing. Vera, la responsabilidad contractual con el Estado es 100% de EISA, tal y como también lo confirma la DNCP.