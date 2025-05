¿En qué invertirá Yacyretá los fondos que logre con la tarifa provisoria?

“Espectacular, realmente es una gran conquista”, respondió el presidente de la República, Santiago Peña, ayer, al ser consultado sobre el acuerdo alcanzado con el gobierno argentino para que de ambos lados de la entidad le abonen US$ 28 el MWh por la energía de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY). Fue ayer, durante una jornada de Gobierno en Caacupé.

Agregó que para llegar a este pacto se trabajó “prácticamente 20 meses con nuestros pares argentinos” y que “le va a dar sostenibilidad financiera” a la entidad. “Queremos que avance la obra de Aña Cuá, que va a ser una obra muy importante, así que realmente estamos muy bien, muy entusiasmados y muy contentos de haber alcanzado este nuevo logro”, dijo.

Al referirse al logro o la conquista, el mandatario hace referencia a los poco más de US$ 500 millones por año que recaudará Yacyretá mediante el acuerdo operativo que firmará con sus compradores de Paraguay y Argentina, la próxima semana.

El jefe financiero de la entidad, Federico “Tito” Vergara, detalló que estos ingresos se destinarán a proyectos estratégicos, como la reparación del parque generador y la continuación de las obras en Aña Cuá, además del pago de deudas que orillan los US$ 100 millones.

Yacyretá: acuerdo firmado por Javier Milei

El acuerdo, formalizado mediante el Decreto 303/2025 firmado por el presidente argentino Javier Milei, faculta a la Secretaría de Coordinación de Energía y Minería para suscribir el nuevo marco operativo junto con la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) del Paraguay y la propia EBY. Este entendimiento busca optimizar el despacho energético y establecer un esquema técnico previsible para la utilización de la energía generada en la central, resaltan desde la binacional.

Con una previsión inicial de generación de 18 millones de MWh para 2025, la tarifa provisoria permitiría ingresos de poco más de US$ 500 millones anuales. “En un año óptimo, porque, por ejemplo, la previsibilidad de generación del 2025 orilla los 18 millones de megavatios hora. Una simple operación matemática, 18 millones multiplicas por 28 dólares y te va a dar el cuadro de ingreso de doce meses”, explicó Vergara.

Estos recursos se destinarán prioritariamente a la reparación del parque generador y a las obras de Aña Cuá, dijo. “La prioridad de nuestro presupuesto es hacer que el parque generador funcione en las mejores condiciones”, dijo Vergara. “Lo segundo, lógicamente, vienen también los gastos administrativos, el servicio de la deuda”, añadió.

La deuda operativa de Yacyretá supera los US$ 100 millones, incluyendo US$ 78 millones con entidades bancarias y aproximadamente US$ 40 millones con proveedores. “Tenemos que pagarle al banco y a los proveedores que le estamos adeudando”, señaló.

Al referirse a los proveedores, detalló que estos son por obras, prestadores de servicio, maquinarias que utilizan en la central hidroeléctrica y una gama de trabajos que se hacen permanentemente para el funcionamiento de esta.

“También tenemos gastos ambientales, gastos recurrentes como el cuidado de los subembalses, el mantenimiento de nuestras reservas, políticas de educación ambiental, de prevención también”, detalló.

Además, Yacyretá continúa financiando servicios en áreas afectadas por el emprendimiento, como Encarnación y Carmen del Paraná, donde la entidad construyó sistemas de red cloacal y amplió el servicio de agua potable. “Muchos de ellos aún no han asumido las instituciones responsables, sigue pagando Yacyretá la operatividad”, comentó.

El contrato de reposición del tramo del ferrocarril en la ciudad de Encarnación, firmado en 2012, también se reactivará con estos fondos. “Es un contrato que tenemos que de alguna manera redinamizar”, afirmó. “Una vez que tengamos disponibilidad financiera, lo vamos a reactivar porque eso también significa generación de fuente de trabajo”, apuntó.

Aña Cuá

En cuanto a Aña Cuá, el jefe financiero de Yacyretá destacó que, aunque las obras no están detenidas, el ritmo actual necesita acelerarse. “Aña Cuá no está parada, ustedes lo pueden coordinar con nuestra asesoría de comunicación y hacer la visita a Aña Cuá y darse cuenta de que ahí hay gente trabajando, hay máquinas trabajando, pero en un ritmo que necesita crecer”, señaló.

Vergara enfatizó la importancia de cuidar el parque generador para garantizar la producción energética que el país necesita. “Ojo con la gallinita de los huevos de oro, porque pareciera que es todo tan fácil, que gira una máquina, entra agua y salen dólares”, advirtió. “Pero esa es la realidad, si vos no cuidas de esa máquina, se para”, alegó.

Yacyretá: se firmará la próxima semana

El Acuerdo Operativo está siendo consensuado para ser firmado entre el lunes y el martes de la próxima semana en Buenos Aires, Argentina, adelantó el jefe financiero de Yacyretá.

La rúbrica será entre las partes involucradas: la Secretaría de Coordinación de Energía y Minería del Ministerio de Economía de Argentina, la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) y directores ejecutivos de la EBY.