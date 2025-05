Yacyretá espera recaudar US$ 500 millones por año con el Acuerdo Operativo

La Entidad Binacional Yacyretá (EBY) firmará la próxima semana el Acuerdo Operativo con la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) y la Secretaría de Coordinación de Energía y Minería del Ministerio de Economía de Argentina, luego de que el gobierno argentino autorizara formalmente la firma con el Decreto 303/2025.

El jefe financiero de la entidad, Dr. Federico “Tito” Vergara, dio detalles sobre el alcance y las implicancias del documento. “El acuerdo está siendo consensuado para ser firmado entre el lunes o el martes de la próxima semana. Las partes involucradas son la Secretaría de Coordinación de Energía, la ANDE y ambos directores ejecutivos de Yacyretá”, explicó. Además, adelantó que la firma probablemente se realice en Buenos Aires, donde también discutirán otros temas relativos a la gestión de la hidroeléctrica.

De acuerdo con el Decreto 303/2025 del Ejecutivo argentino, el nuevo acuerdo tiene por objeto regular la operación y el despacho de energía eléctrica, y establecer mecanismos de pago entre ambas partes. Si bien genera expectativas positivas en cuanto a los ingresos de la entidad, el Dr. Vergara fue enfático en aclarar que este acuerdo no modifica la tarifa de Yacyretá, establecida en la Nota Reversal de 1992.

“Hoy estamos facturando a 50 dólares por MWh, que surge de los diferentes componentes de costos que prevé el tratado. Esta es una empresa que no busca lucro, y la tarifa refleja los costos de producción, servicio de la deuda y compensaciones”, señaló.

Sistema tarifario de la EBY

Sin embargo, admitió que la complejidad técnica del sistema tarifario puede generar confusiones, sobre todo cuando se habla del “valor de pago efectivo”, que tras la firma del acuerdo será de 28 dólares por MWh.

“Ese valor no es una nueva tarifa. Es un pago a cuenta acordado con nuestros compradores. Lo importante es que, por primera vez quedó formalizado como monto mínimo asegurado de ingreso para Yacyretá”, explicó, y subrayó que el decreto argentino no puede alterar unilateralmente el Anexo C del tratado binacional.

En términos financieros, el acuerdo implicará un alivio importante para la caja de la entidad. “El presupuesto de Yacyretá debería orillar los 800 millones de dólares si cobráramos todo lo facturado, pero como no es así, usualmente se refleja un ingreso real de unos 400 millones. Con este acuerdo, podríamos alcanzar los 500 millones de dólares al año una vez completado el ciclo de doce meses”, detalló Vergara.

La suscripción del acuerdo no requerirá la intervención del Consejo de Yacyretá, ya que serán los directores ejecutivos quienes firmarán el documento, conforme a sus atribuciones legales.

Vergara también reiteró que la tarifa no puede cambiarse sino mediante una nota reversal, aprobada por ambos gobiernos y por sus respectivos parlamentos, y que esta sigue siendo US$ 50 el MWh. Resaltó que Yacyretá nunca pudo cobrar el monto facturado.

Asumió el Dr. Olmedo en Yacyretá

Tomó posesión de cargo el nuevo miembro del Consejo de Administración por Margen Derecha de Yacyretá, Dr. Miguel María Olmedo Leites, en una ceremonia realizada en la sede de la entidad en Asunción, donde estuvieron los demás integrantes del Consejo: Dr. Michel Flores, Dr. Julio César Velázquez, Ing. Germán Gneiting y el Abg. Martín Arévalos, así como el Secretario del mencionado órgano institucional, Econ. Fernando Ojeda y el superintendente José Félix Estigarribia.

También asistieron los senadores Juan Carlos Galaverna y Natalicio Chase. Tras la firma del acta de posesión de cargo, Benítez dio la bienvenida al Dr. Olmedo. Agradeció el “constante acompañamiento del Consejo” a su gestión, y destacó la reciente emisión de un decreto de Argentina “para el ordenamiento financiero y administrativo de la binacional”.

“Estamos trabajando hace dos años con muchas dificultades financieras y económicas, pero ahora estamos viendo la luz al final del túnel, tenemos esperanza de que la situación mejore dentro de muy poco tiempo”, señaló.