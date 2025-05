Suba de gas: así reaccionaron las cocineras del Mercadito de Asunción

María Martínez es una de las cocineras del tradicional comedor del Mercado Municipal número 1 de Asunción, uno de los lugares y centros gastronómicos más icónicos de la ciudad, quien ante una nueva suba del precio del gas contó que utiliza una placa a inducción como alternativa para no aumentar sus precios.

“Yo mando a cargar y uso la cocina de inducción para amortiguar otra vez para el caldo y eso lo que más consume el gas, entonces en ese hacemos. Trato de mantener mi precio, porque o si no, no pasa naranja. Ya no entra más nomás la gente”, aseguró.

Contó que la garrafa de 13 kilos le dura entre seis a ocho días, que suele cargar por G. 115.000, para ahorrar de esa manera.

Fue consultada si es que antes funcionarios de Petróleos Paraguayos (Petropar) iban hasta el lugar para cargar las garrafas. “Venían antes, pero hace cuestión como de seis meses por ahí que no vienen más; conviene muchísimo cargando, pagando menos y dura más”, aseveró.

Menos clientes

Ña Mari, de comedor Ña Mary, otra de las históricas cocineras del lugar, afirmó que no le extraña la suba que se da sin previo aviso.

"Mil guaraní lo que se puede subir así, no se puede subir más de G. 1.000 o G. 2.000, porque el sueldo no sube pues, no se puede subir la comida, entonces la gente no va a comer más nomás, traen todos de su casa nomás, por eso justamente hay mucho menos gente, porque la gente muchos traen de su casa nomás la comida. En comparación de dos años atrás, esto bajó muchísimo. Hay dos o tres locales cerrados acá“, lamentó.

Claudia Cardozo, otra de las encargadas de uno de los comedores, también lamentó que ahora tengan que pagar G. 128.000 por la garrafa de 13 kilos.

“Muchísimo nos afecta, porque de pagar menos ahora estamos pagando el de 13 kilos G. 128.000. Cuesta alzar de un día para el otro, porque viene muchas veces la gente con lo justo. Hacemos lo que podemos, porque o si no no se puede”, concluyó.