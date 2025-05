Petropar bajaría sus precios este lunes, pese a las pérdidas millonarias y compras dudosas

Petróleos Paraguayos (Petropar), dirigida por Eddie Jara, reduciría G. 250 por litro el precio de los combustibles en las estaciones de servicio de su emblema, a pesar de sus millonarias pérdidas y de compras dudosas, principalmente de gasoil.

Según el balance de la estatal, al cierre de diciembre del año pasado registró una pérdida de casi G. 249.000 millones, cifra considerablemente superior al déficit de G. 153.578 millones del 2023, atribuida en parte a las pérdidas en la venta de sus productos.

Lo cierto es que, de darse esta baja de precios, sería en un contexto de adquisiciones cuestionadas que realizó el último mes, especialmente de gasoil, el carburante de mayor consumo en el país y combustible clave de la economía.

Las adjudicaciones dudosas

En ese marco, la estatal adjudicó un nuevo procedimiento especial de contratación para la compra de hasta 67.500 metros cúbicos de gasoil.

Los documentos oficiales de la adjudicación, publicados recientemente en el portal de Contrataciones Públicas, revelan que el ítem 3 fue otorgado a Evolution Group FZ LLC, con sede en los Emiratos Árabes Unidos. Esta firma fue adjudicada por una cantidad mínima de 35.000 m³ y una máxima de 40.000 m³, con un diferencial de apenas 3 centavos por galón americano. El monto total del contrato asciende a más de US$ 24 millones (US$ 602 por m³).

Según los datos oficiales, la compañía está representada por Alberto Pudda —quien presentó un pasaporte italiano para la firma del contrato— y por Rodrigo Andrés Castro Vargas, domiciliado en Asunción.

Fuentes del sector confirmaron a este medio que Evolution Group es una firma desconocida, situación que despertó sospechas sobre un posible caso similar al de Doha Holding Group LLC, empresa que aún no cumplió con una entrega previa de combustible.

Asimismo, el ítem 1 fue cancelado, y el ítem 2 adjudicado a la empresa uruguaya Ormalor S.A.S., representada por Andrés Mariano Estévez Ruibal, que deberá proveer hasta 27.500 m³ de gasoil por US$ 17.290.432 (equivalentes a US$ 628,7 por m³). Esta firma ofreció un diferencial de 13 centavos por galón americano.

Tanto Evolution Group como Ormalor deben entregar el combustible entre abril y mayo. Sin embargo, hasta el momento no se confirmó si ya realizaron envíos al Km 171 del río Paraná Guazú, en Argentina, desde donde Petropar traslada el producto hasta su planta en Villa Elisa, bajo la modalidad CIF.

Este medio insistió durante toda la semana con solicitudes a Petropar para conocer el origen del combustible que entregarán ambas firmas, pero no tuvo respuestas del presidente de la estatal, tampoco de su Departamento de Comunicaciones.

Firma catarí tampoco cumple con la entrega, pese a las prórrogas

Hasta ahora, Petropar tampoco tiene certeza de que la firma catarí Doha Holding Group LLC —vinculada al hijo del presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez Pérez— pueda cumplir con la entrega del carburante adjudicado.

Esta empresa fue seleccionada para suministrar 100.000 toneladas métricas de gasoil, por un valor de US$ 61 millones. No obstante, siete meses después de la adjudicación, realizada con carácter de “urgente y de oportunidad”, no se entregó una sola tonelada.

El 30 de abril último venció la quinta prórroga otorgada por Petropar a Doha Holding, y hasta la fecha no se informó sobre una nueva adenda que extienda el plazo de entrega. El combustible debía llegar a un precio “milagroso” de US$ 610 por tonelada métrica (equivalente a US$ 512,40 por metro cúbico).

Cuando Petropar adjudicó ese contrato en septiembre del año pasado, la estatal pagaba US$ 642 por metro cúbico de carburante; en ocasiones anteriores hasta US$ 714,40, según su estructura de costos. Sin embargo, con la última compra de “oportunidad” que hizo el mes pasado a las empresas citadas, el precio se redujo.

“Hay que ser responsables”

El presidente de Petróleos Paraguayos (Petropar), Eddie Jara, salió al paso de las declaraciones del ministro de Economía, Carlos Fernández Valdovinos, quien había señalado que los precios del combustible a nivel internacional están cayendo y que “las condiciones son favorables” para disminuir.

Ante esta afirmación, Jara señaló que no es factible reducir el precio del combustible, al menos en este momento. “Tenemos que ser responsables”, dijo.

En contacto con medios de prensa, el titular de Petropar explicó que si bien es cierto que el precio internacional bajó, eso no implica una reducción inmediata en el precio local, ya que la empresa trabaja con combustible almacenado desde hace meses. “Siempre manejamos información sobre cuál es el precio actual de nuestro producto almacenado. Tenemos stock de hace tiempo, y se hace un promedio del costo, lo que nos indica el precio al que podemos vender”, indicó Jara.