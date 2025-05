EBY: ¿qué pasará si Argentina incumple el pago de la nueva tarifa provisoria?

Aunque Argentina firmará hoy un acuerdo operativo con la Entidad Binacional Yacyretá (EBY), el escepticismo es inevitable debido a las malas experiencias pasadas. “Siempre vamos a tener esa duda”, admitió el jefe financiero de la EBY, Federico “Tito” Vergara, al ser consultado sobre el posible incumplimiento.

Según explicó, la firma está prevista para hoy, en Buenos Aires, con participación de la Secretaría de Coordinación de Energía y Minería del Ministerio de Economía, la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) y los directores ejecutivos de la binacional.

Pero su concreción no despeja la preocupación de fondo: la falta de garantías reales de cumplimiento.

El nuevo acuerdo fija un pago de 28 dólares por megavatio-hora (MWh), un valor que Argentina se compromete a abonar mensualmente a Yacyretá. No obstante, esta tarifa es apenas una fracción de la oficialmente aprobada, de 50 US$/MWh, y representa un paso intermedio para regularizar una situación histórica de pagos por debajo del costo pactado.

“Esto es un contrato, sí, pero hay que asumirlo con realismo. No es el mundo ideal”, advirtió Vergara sobre el acuerdo.

El pacto no contempla penalidades automáticas por incumplimiento, sino apenas la posibilidad de darlo por caído si alguna de las partes no cumple. “Acá no es cuestión de poner cláusulas, cláusulas, cláusulas. El objetivo es trabajar con seriedad”, agregó.

El funcionario recordó que esta incertidumbre no es nueva: “Cuando era gobernador de Itapúa en 2017, íbamos a la comisión fronteriza, salíamos contentos de la reunión, pero afuera nos preguntábamos: ‘¿será que van a cumplir?’”. Esta sensación persiste, a pesar de que actualmente Paraguay logró fortalecer su posición dentro de la binacional, al retirar el 50% de la energía que le corresponde.

La EBY confirma que el acuerdo establece pagos mensuales, y que cualquier incumplimiento puede llevar a la rescisión del mismo. Pero, en la práctica, esto no implica un mecanismo de presión efectiva. “Penalidades deberían existir cuando se suscriban contratos de compra-venta como tales”, afirmó Vergara, quien también es abogado.

En términos financieros, el acuerdo implicará un alivio importante para la entidad. “El presupuesto de Yacyretá debería orillar los 800 millones de dólares si cobráramos todo lo facturado (US$ 50 el MWh), pero como no es así, usualmente se refleja un ingreso real de unos 400 millones. Con este acuerdo, podríamos alcanzar los 500 millones de dólares al año una vez completado el ciclo de doce meses”, detalló Vergara.

La EBY espera que el nuevo esquema contribuya a la sostenibilidad de la entidad, ya que el acuerdo no solo apunta a ordenar los pagos sino también establece una planificación del retiro de energía entre ambas márgenes del río Paraná.

Y en el horizonte está la meta de culminar la obra del brazo Aña Cuá en los próximos cuatro años, un proyecto detenido desde enero de 2024.

El jefe financiero paraguayo se muestra optimista, pero con reservas. “Quiero ser positivo, le pongo mucha buena onda a este acuerdo, y estoy seguro de que vamos a lograr su cumplimiento”, dijo. Aun así, el futuro de la binacional sigue atado a una vieja pregunta sin respuesta clara: ¿Argentina cumplirá esta vez?