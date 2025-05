Reclaman falta de transparencia en los descuentos que aplican a los productores de soja

La Coordinadora Agrícola del Paraguay (CAP) se pronunció este miércoles para exigir transparencia en “las reglas del juego comercial” de la soja, de tal manera que toda la cadena de producción y comercialización trabaje “de forma equilibrada y sin distorsiones unilaterales”.

Cuestionó así la falta de transparencia en la fijación del “premio” que aplican las exportadoras o multinacionales a los productores en el momento de comercializar la soja. Se trata del descuento que fijan con base en factores como el costo del flete (transporte y logística), que se mantiene en niveles elevados de US$ 70 por tonelada, según explicaron en el sector productivo.

A través de un comunicado, la CAP señaló que los productores están acostumbrados a trabajar con “socios difíciles”, como la naturaleza o el mercado internacional de precios fluctuantes, pero enfatizó la falta de transparencia en la fijación del “premio”, que solo genera pérdida de previsibilidad a la hora de comercializar y, además, afecta la confianza entre las partes involucradas.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Productores de soja reclaman alto costo del descuento aplicado por exportadores

“El premio (descuento) es la diferencia entre el precio internacional y real que se aplica cuando el productor vende su soja. Es poco transparente y variable y se percibe como una decisión que toman entre cuatro paredes las grandes multinacionales”, consideró.

Pérdida de previsibilidad

El gremio agrícola recordó que uno de los componentes del premio es el flete y cuestionó que, pese a que la navegabilidad se ha normalizado, el descuento a los productores se mantiene en niveles elevados.

“Siendo que la principal vía de salida del Paraguay es el río: cuando baja y pone dificultades a la navegación, entendemos que el ‘premio’ suba y disminuya el precio pagado al productor. Llama la atención que cuando el río Paraguay sube, el descuento no baje, sino que se incrementa castigando al agricultor, lo que genera dudas sobre la transparencia del mecanismo y deja indefenso al productor frente a las multinacionales”, expresó.

Explicó que cuando en un mercado de precios a la baja se agrega una tendencia de mayor descuento al precio pagado al productor, en “formas poco claras”, todo el sistema comercial pierde previsibilidad e impacta en la confianza entre las partes.

Lea más: Campaña sojera: consultora proyecta caída del 6% y una producción total de 10 millones de toneladas

Afecta márgenes de solvencia

El Ing. Rubén Sanabria, de la Coordinadora Agrícola del Paraguay (CAP), recordó que solo meses atrás el descuento se encontraba en torno a US$ 40 por tonelada, pero ahora se mantiene en US$ 70, que implica un gran golpe a los márgenes de solvencia de los productores.

“Hay momentos en que bajó el río y, considerando que prácticamente el 99% de la producción sale por esta vía, nos aumentaron el premio a US$ 45 o US$ 50. Lo mismo sucede con el gasoil, que se incrementa e impacta en el premio. Pero, llamativamente, se normalizó la navegación y bajó el precio del carburante, mientras los precios de las commodities están bajos, pero las exportadoras nos aumentan el descuento a US$ 70”, cuestionó.

Recordó que la mayor parte de nuestra producción (90%) se exporta a la Argentina, por lo que el costo del flete debería ser más bajo. Añadió que, con el premio en niveles elevados, los productores pierden actualmente cerca de US$ 30 por tonelada de soja a exportar, tras las dificultades climáticas que ya impactaron en los rendimientos de la campaña.

“Nuestro costo está en torno a 2.000 kilos por hectárea. Pero, si apenas alcanzo este nivel y tengo que pagar otra vez US$ 70 dólares por descuentos, estoy perdiendo. Cómo vamos a poder capitalizarnos y honrar nuestros compromisos en este contexto. Va a tener una repercusión negativa en los niveles de productividad”, agregó.

Lea más: Problemas de navegación siguen impactando en los envíos de soja

Dijo que diferentes gremios del sector productivo vienen reclamando la falta de transparencia en la fijación del premio, pero hasta ahora no lograron encontrar una salida, razón por la cual siguen exigiendo transparencia en las reglas de comercialización en busca de equilibrio en la cadena de producción y comercialización de soja.