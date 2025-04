Problemas de navegación siguen impactando en los envíos de soja

Al cierre del primer trimestre del año los envíos de la oleaginosa volvieron a disminuir debido a las dificultades presentadas en la navegabilidad en el área del río Bermejo, aunque ya en menor medida comparado con lo observado en el segundo mes del año, por los trabajos de dragado realizados en la zona, según analizó Capeco.

En el informe del gremio sobre comercio exterior, hasta marzo, se destaca que el Paraguay exportó 2.211.760 toneladas de soja en grano, mientras que en el mismo periodo pero del año pasado ya había embarcado 2.580.276 toneladas, cifras que evidencian una disminución de 368.516 toneladas o de 14,2% en volumen.

Pese a la disminución en la exportación de granos, existe una mejora en los envíos de aceite de soja, que pasaron de 108.528 toneladas en 2024 a 113.806 toneladas en 2025, con un incremento de 5.278 toneladas o 5% más, que reflejan una leve mejoría en el nivel de industrialización, de acuerdo a las explicaciones brindadas por Sonia Tomassone, asesora de comercio exterior de Capeco.

Ingreso de divisas del complejo soja

Tomassone añadió igualmente que, a pesar de la mejora en los envíos de aceite, la caída de las cotizaciones internacionales para el grano incidió negativamente en el ingreso de divisas a través del complejo soja.

En general, las exportaciones del complejo soja permitieron un ingreso de divisas de US$ 1.031 millones al cierre del primer trimestre, frente a los US$ 1.238 millones generados hasta marzo de 2024, con una disminución US$ 207 millones, o sea, 20% menos.

Principales destinos de comercialización

Con relación a los destinos de comercialización de la oleaginosa, Argentina sigue posicionándose como la principal compradora, con el 82% de participación, seguida por Brasil (5%) y Estados Unidos, Senegal y Chile (13%), de acuerdo con el referido reporte del gremio.

En total, 35 empresas fueron responsables de las exportaciones del grano hasta marzo del presente año.

Cargill lidera el ranking de exportadores, con el 14% del total, seguido por Viterra y Copagra (11%), LDC y ADM (10%), Bunge (8%) y Cofco (7%).

Caída

