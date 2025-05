Paraguay registra crecimiento sostenido de Reservas Internacionales en Oro

Durante marzo de 2025, esta tendencia se intensificó, alcanzándose máximos históricos como los US$ 3.425,30 el 21 de abril. El alza se vio impulsada por una creciente demanda de inversionistas que buscan proteger su capital ante la incertidumbre geopolítica y comercial. A ello se suma un comportamiento más activo de los bancos centrales, en especial los de economías emergentes, que han incrementado sus adquisiciones de oro como parte de su estrategia para diversificar reservas y reducir la dependencia del dólar estadounidense. Tanto el Fondo Monetario Internacional (FMI) como el Consejo Mundial del Oro han coincidido en señalar este fenómeno como una tendencia en alza en la arquitectura financiera internacional.

¿Cuál ha sido el comportamiento de Paraguay?

En este contexto, Paraguay también ha seguido una estrategia de fortalecimiento de su posición externa a través del aumento de sus reservas internacionales en oro. En abril de 2024, el nivel de estas reservas se ubicaba en US$ 604,9 millones. Desde entonces, el crecimiento ha sido sostenido. En mayo del año pasado, ascendieron a US$ 614 millones y, para marzo de 2025, ya alcanzaban los US$ 809,3 millones, un ritmo de crecimiento que se mantuvo hasta mediados de mayo, cuando las reservas en oro llegaron a US$ 836,2 millones.

Esta evolución reflejaría una política monetaria y de reservas que busca mayor cobertura frente a los riesgos externos. La decisión de aumentar las tenencias en oro también puede interpretarse como una respuesta frente a la depreciación del dólar frente a otras monedas de reserva como el euro y el yuan (aunque el comportamiento del tipo de cambio en el país ha sido diferente), lo que ha llevado a muchos países a buscar activos más estables y menos expuestos a la política monetaria de Estados Unidos.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El informe del FMI sobre reservas internacionales también ha destacado que el incremento de las tenencias en oro se da con mayor fuerza en países que presentan superávit comercial, cuentas externas equilibradas y una exposición controlada a deuda externa.

En este escenario de volatilidad y en un sentido general, el fortalecimiento de las reservas en oro constituye un escudo financiero clave, dado que no solo protege al país de posibles shocks externos, sino que también refuerza la confianza en la estabilidad macroeconómica, lo cual resulta fundamental para mantener una calificación crediticia sólida y facilitar el acceso al financiamiento internacional en condiciones favorables.

En conclusión, la evolución paralela del precio internacional del oro y del volumen de reservas internacionales en oro de Paraguay refleja una estrategia convergente de prudencia y previsión frente a los desafíos globales.

Estrategia prudente

La evolución paralela del precio internacional del oro y del volumen de reservas internacionales en oro de Paraguay refleja una estrategia convergente de prudencia y previsión.

Tensión comercial

El mercado internacional del oro muestra un comportamiento alcista, en gran medida a raíz de las tensiones comerciales derivadas de los anuncios arancelarios de Donald Trump.

Fortalecimiento

Paraguay sigue una estrategia de fortalecimiento de su posición externa a través del aumento de sus reservas internacionales en oro, que busca mayor cobertura frente a los riesgos externos.

* Este material fue elaborado por MF Economía e Inversiones