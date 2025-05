Industria de la construcción urge impulso de obras APP y el desarrollo urbano

La industria de la construcción se impone como uno de los sectores de mayor crecimiento en la última década, con su expansión de 6,4% anual en promedio y el gran margen de desarrollo que aún existe en el país. Así lo destacó el analista económico Amilcar Ferreira, en el marco de la 25° Feria Internacional de Equipamientos, Maquinarias y Materiales para la Construcción - Constructecnia, que culminó ayer, dejando como “tarea urgente” al Gobierno el impulso de las obras de Asociación Público Privadas (APP) y el desarrollo inmobiliario.

Los números no mienten, resaltó Ferreira: Paraguay está experimentando un acelerado proceso de urbanización y en los próximos 15 años, el 80% de la población paraguaya será urbana.

El especialista en inversiones presentó datos basados en el censo 2022 del Instituto Nacional de Estadística (INE), que mostraba que ese año, la urbanización era del 65% y solo el 35% de la población se encontraba en área rural.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Según lo resaltado, el número de habitantes irá creciendo en las ciudades y el Estado tiene la obligación de prepararse para la provisión de servicios. En tanto que los privados tienen una gran oportunidad de inversiones para atender las demandas ciudadanas.

Lea más: No basta una nueva ley de APP si no hay capacidad de gestión del Estado, alertan titulares de gremios

Obras serias y sin corrupción

Pero hay que ser serios en esto, añadió el analista. El Gobierno tiene que saber que el impulso de las APP depende de cómo se desarrollen los primeros proyectos, que deben ser no solo eficientes sino además, transparentes. Eliminar la corrupción de los procesos es clave para ganar confianza de los privados y una vez que se tenga buena experiencia, la herramienta de la nueva ley de APP será realmente útil, de acuerdo con lo indicado.

En ese sentido, el presidente de la Cámara Paraguaya de Desarrolladores Inmobiliarios (Capadei), Ing. Raul Constantino, instó al Gobierno a planificar el desarrollo urbano a través de políticas públicas históricamente relegadas.

El acceso a la vivienda será fundamental, como ya lo es la actualidad, y para ello necesariamente se debe mejorar el acceso al crédito hipotecario, dijo. Por otro lado, se debe prestar espacial atención a la infraestructura urbana de calidad.

“El transporte público, servicios básicos como agua, cloaca, desagüe pluvial, espacios verdes como ser plaza -hay un déficit enorme en Asunción y Central así como ciudades del interior-. Todo esto debe ser parte de las políticas públicas”, resaltó el empresario.

Lea más: Rueda de negocios en Constructecnia: Proyectan más de US$ 37 millones en acuerdos

Falta de infraestructura básica limita la inversión

Añadió que hoy no existen suficientes espacios verdes y tampoco servicios sanitarios, lo que limita la inversión en el desarrollo inmobiliario de las ciudades. Como ejemplo, citó a Luque, donde “si bien hay una importante inversión inmobiliaria, se ve frenada por falta de desagüe cloacal”.

La inversión debe venir tanto del Estado como del privado, en opinión de Constantino. Y en tal sentido, instó a repensar el crédito hipotecario en Paraguay.

Repensar modelo AFD

“El modelo de AFD y banca privada solamente no está funcionando. Debe aparecer otro jugador importante, que puede ser el Banco Nacional de Fomento, que impulse la generación del crédito y no lo trabe y no busque problemas ni rechazos en otorgamiento de créditos”, dijo.

A su vez, la Arq. María Luz Cubilla, vicepresidenta de la Federación Panamericana de Asociaciones de Arquitectos (FPAA), coincidió en que urge la planificación urbana, que hoy es nula. El desafío es lograr una planificación sostenible a nivel urbano y arquitectónico, lo cual se traducirá en desarrollo económico y bienestar para los ciudadanos.

Feria con 27.300 visitantes y Expo Empleo, 380 postulantes

La 25° edición de la Feria Internacional de Equipamientos, Maquinarias y Materiales para la Construcción - Constructecnia culminó ayer en el Parque Olímpico del Comité Olímpico Paraguayo (COP), en Ñu Guasu, con acceso libre y gratuito.

Según los datos de la organización, a cargo del Grupo Paraguay Eventos y Emprendimientos (GPEE), se recibió a un total de 27.300 visitantes durante los cuatro días de la feria (del miércoles al domingo últimos).

La Rueda de Negocios fue muy dinámica, según lo resaltado, y en esta edición 2025 se estima una proyección de negocios de más de US$ 42 millones, superando la cifra de 2024.

Asimismo, hubo gran participación en la Expo Empleo. Este año, se presentaron 380 profesionales, estudiantes, técnicos y personas que quieren trabajar en el sector construcción. Para esta actividad, 12 grupos empresariales del rubro ofrecieron 140 vacancias, por lo que gran parte de los postulantes tuvo la oportunidad de acceder a un puesto de trabajo.

En cuanto a los números de la exposición, en los más de 50.000 m2 se registraron 300 stans, 160 empresas y 800 marcas. El empresariado comentó que pudo cerrar ventas y acuerdos futuros, en una industria que sigue con importante crecimiento potencial en nuestro país.

Además de la presencia nacional, se reunió a delegaciones empresariales internacionales de al menos 12 países, entre ellos de Alemania, Bolivia, Brasil, Chile, Perú, Colombia, China, Estados Unidos, España e Italia.