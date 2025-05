Oro en Caapucú: esto dijo el viceministro de Minas tras reunión con intendente

Pese a la confirmación de que las muestras de oro en Caapucú, todavía se debe intercambiar información, tomar muestras y cotejar para dar más certeza y viabilidad a las mismas muestras para avanzar con los estudios prospectivos y exploratorios de la zona en la hipótesis de ver quién está en cada lugar, según indicó el viceministro de Minas y Energía, Mauricio Bejarano.

“Nosotros, a partir de tener georreferenciadas las tomas de muestra, veremos en el catastro minero si esa área está concesionada, permisionada. Concesionada no está porque no hay una concesión en la zona, permisionada para exploración o prospección y si está libre veremos también eso. Todo esto a partir de esta información”, sostuvo.

Agregó que, de confirmarse, hay prestación de servicio para muchas personas, como asociaciones de pileteros, de fleteros, tumberos que le llaman también de retroexcavadoras.

“Hay un movimiento circular económico que beneficia a todos y paralelamente a eso hay una acción social por parte del concesionario, que es lo que le requerimos y paralelamente a eso están estas regalías que, por supuesto que le corresponde a cada municipio, es lo que establece la ley”, precisó.

Municipalidad busca hacer prospección

Agregó que someterán a consulta el pedido del intendente sobre si es que la Municipalidad de Caapucú puede realizar los estudios de prospección del oro hallado en la zona.

“Hay un hueco en la normativa, un vacío legal que nos tenemos que dirimir a nivel judicial. Eso tiene que llegar a una instancia en donde alguien tenga que hacer un dictamen que es la Procuraduría General de la Nación la que nos diga si eso es posible o no”, señaló.

Por su parte, el intendente Gustavo Penayo calificó de positiva la reunión, ya que pudieron hacer la consulta para realizar la prospección como municipio, sobre todo por una cuestión de seguridad y para tener la garantía de conocer que es lo que tienen debajo del suelo de Caapucú y la cantidad. Estimó que la inversión, de poder realizarla, no superaría los G. 200 millones; sin embargo, para la explotación, dijo que deben analizar primero la cantidad.

“De que tenemos oro es categórico. La cantidad, el volumen es lo que hay que hacer los estudios para poder determinar, ¿y quién va a hacer?, el viceministerio no cuenta con la tecnología, con los recursos, tiene que hacer una empresa, me dice. Y en vez de hacer la empresa, yo prefiero que sea la municipalidad que tiene recursos para invertir en seguir haciendo el estudio acabado y de qué dimensión”, indicó.

Otros minerales en el país

El intendente aseguró que mientras no sepan si pueden realizar la prospección, no cerrarán trato con ninguna empresa para realizar el estudio, compromiso que también pidió al viceministro.

“Muchísimos que me llaman inclusive de fuera del país, hay gente extraña que me llaman, extranjeros y todo que me llaman, que quiere venir, que tienen recursos, que ofrecen su tecnología, pero nosotros no podemos cerrar si no sabemos la cantidad. Entonces prefiero hacer nomás el estudio y veamos nosotros de qué cantidad de oro estamos hablando y después de eso analizar con el gobierno para que podamos cerrar con una empresa”, aseveró.

Por su parte, el viceministro dijo que si bien el oro despierta mucho interés, existen registros de otro tipo de minerales críticos que también tienen un alto valor económico y una alta demanda en el mundo que hoy están siendo explotados en el país.

“Hubo una persona de mucho renombre que en Alto Paraná anunció un hallazgo, quizás el más grande del mundo de titanio, pero como eso no está en el espectro de la gente, entendiendo incluso que el titanio puede ser mucho más, por la alta demanda de titanio del mundo, hoy tenemos un catastro minero que está ahí, que está con una ocupación muy importante”, sostuvo.

Concluyó que de esta manera se puede ver que Paraguay prospecta a nivel nacional no solamente el tradicional oro, también litio en el Chaco Paraguayo, tierras raras en la zona de Amambay, Concepción, uranio prospectado y explorado ya con una reserva aprobada de 8 millones de libras, en algunos lugares hierro y cobre.