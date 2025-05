Merma en la producción de maíz sigue impactando en las exportaciones

Las exportaciones de maíz de la zafra 2024 continuaron al cierre del primer cuatrimestre, tras arrancar en junio del año pasado. En este escenario, la Cámara Paraguaya de Exportadores y Comercializadores de Cereales y Oleaginosas (Capeco) analizó que persiste la baja de los envíos, teniendo en cuenta que hasta abril se embarcaron 1.918.979 toneladas, mientras que en el mismo periodo del año pasado ya se habían exportado 3.273.997 toneladas.

En su informe de comercio exterior, el gremio destacó que hasta abril fueron embarcadas 1.355.018 toneladas menos de maíz, que representa una caída del 41% en términos de volumen.

La licenciada Sonia Tomassone, asesora de Comercio Exterior de Capeco, mencionó que la menor producción del grano en el ciclo 2024 explica las mermas en los envíos del calendario zafral, que comenzaron en junio del año pasado.

“Las exportaciones de maíz zafra nueva 2025 se iniciarían en el mes de junio próximo, donde tendremos los números finales de la zafra 2024”, añadió.

Otros resultados

Al considerar solo los envíos del año calendario (enero a diciembre), se puede observar un leve aumento de 119.832 toneladas, atendiendo que al cierre del cuatrimestre se exportaron 438.492 toneladas, mientras que en el mismo periodo del 2024 se embarcaron 318.660.

En lo que va del año, la exportación de maíz representó un ingreso de divisas de US$ 81 millones, superior en US$ 23 millones a los resultados del mismo periodo de 2024, cuando el registro alcanzó US$ 57,9 millones.

“Esta mejora se debe a una mayor demanda por parte del mercado brasileño, que se encuentra corto de stock, según la Compañía Nacional de Abastecimiento del vecino país. Además, hubo una mejora en los precios pagados en ese mercado hasta marzo, pero ya luego en abril se volvió a observar una reducción en los precios”, explicó Tomassone.

Destinos de comercialización del maíz

Según Capeco, Brasil se mantiene como el principal mercado del maíz paraguayo, con el 91% de participación en el total enviado, seguido por Uruguay (7%), Chile, Senegal y Camerún (2%). Si bien la zafra 2024 fue exportada casi en su totalidad vía terrestre, se registraron envíos fluviales a estos últimos dos mercados.

En total, 71 empresas fueron responsables de las exportaciones del grano zafra 2024 al mes de abril de 2025. Las principales empresas fueron Agrofértil SA, que sigue liderando la tabla de exportadores con el 19% de participación, seguido por LAR (14%), C. Vale (10%), Agrotec (5%), Cargill y Ovetril (4%), entre otras.