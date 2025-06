Claves para la inclusión financiera: el papel que las “fintech” están llamadas a jugar, según experto

El término “fintech” hace referencia a la combinación de las palabras “finance” y “technology”, refiriéndose a compañías, plataformas o soluciones que utilizan la tecnología para innovar, mejorar y automatizar los servicios financieros. El objetivo principal de este tipo de empresas es que los servicios financieros sean más accesibles.

El Paraguay ha ido creciendo en términos de este ecosistema, según destacó Roberto Vargas, presidente de Fintech Iberoamérica, quien visitó nuestro país en el marco del Foro Formalización de Empleos y Empresas, organizado por ProDesarrollo Paraguay, con apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Las empresas “fintech” juegan un papel crucial para la inclusión financiera y el reto del actual Gobierno es pensar en una distribución que permita alcanzar este objetivo, según analizó el experto.

“Una de las cosas que el presidente de Paraguay tiene que pensar es cómo distribuir inclusión financiera, que no es tener cuentas bancarias, es servirse de productos financieros innovadores e idóneos”, explicó.

Para explicar su posición, puso como ejemplo el caso de México, donde algunas empresas “fintech” o startups tecnológicas lograron competir con los bancos tradicionales al ofrecer productos financieros mucho más atractivos. Así, mientras los bancos ofrecían tasas de interés entre 0% y 2% para cuentas de ahorro, estos emprendimientos mexicanos llegaron a pagar hasta un 13%

“Eso es inclusión financiera real: abrir una cuenta para que efectivamente me rinda, para poder ahorrar. Las empresas “fintech” no son extraterrestres, simplemente entienden al consumidor y compiten de esa forma, que es hasta desventajosa”, afirmó.

<b>La oportunidad para Paraguay</b>

Vargas recordó que, para competir, las empresas “fintech” siguen innovando, porque están basadas en talento y tecnología. Destacó así que Paraguay tiene la oportunidad de impulsar este ecosistema, por medio de la puesta en marcha de Parque Tecnológico, infraestructura central del proyecto denominado Distrito Digital.

“En Paraguay, hay una excelente oportunidad con este tema del distrito digital. El país está creciendo en términos económicos y su gente joven aprende tecnología de manera muy astuta, creando emprendimientos, startups y más. Ahora, lo que el Gobierno tiene que pensar es cómo va involucrar en los circuitos a estas empresas tecnológicas”, indicó.

Se refirió además a que nuestro país debe apostar a la corriente conocida como “doing technology business”, que involucra capital para inversiones tecnológicas y varios otros aspectos.

“Aquí, la Agencia Financiera de Desarrollo (AFD) solo da crédito a las instituciones financieras, pero a no a las empresas “fintech”, que son las que pueden llegar hasta las áreas rurales, por ejemplo. La pregunta es por qué la política pública se ha quedado pegada y muerta a la letra, por qué no cambian las reglas para la distribución de las oportunidades. Hay muchas cuestiones que repensar”, refirió.

Apostar a una verdadera formalización

Respecto a la formalización, el presidente de Fintech Iberoamérica destacó que se debe analizar este aspecto no como un inicio, sino como un “punto de destino”.

“¿Debemos pensar en la formalización como una meta o como todo lo que una persona como ciudadano puede realizar al dar este paso? Por ejemplo, si no te formalizás, no podés llegar al mundo del capital de inversiones de startups o de otro tipo, no podés evolucionar ni contratar talento del mundo tecnológico”, detalló.

Añadió que “hablar de formalización, rellenar documentos y obtener un número de contribuyente, lo puede hacer cualquiera, mientras que la cuestión radica en para qué tienen ese número: generar riquezas y distribuirlas tiene que ser la idea”.