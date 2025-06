Depósitos del sector público: más liquidez en dólares y apuesta a plazo en guaraníes

Este contraste evidencia una mayor preferencia por mantener liquidez en moneda extranjera y una inclinación hacia la inversión en instrumentos a plazo en moneda local, posiblemente por razones de política financiera y manejo de riesgos cambiarios.

La alta participación de los CDA en guaraníes sugiere una estrategia para aprovechar tasas de interés favorables en la moneda nacional, mientras que los depósitos a la vista en dólares indican un enfoque de disponibilidad inmediata de fondos en divisas.

Al observar la evolución mensual de los depósitos totales en dólares desde marzo de 2024 hasta mayo de 2025, se destaca una leve recuperación al cierre del período. En marzo de 2024, el saldo total era de US$ 2.691 millones, cayendo a US$ 2.422 millones en diciembre de ese año (vinculado al pago de aguinaldos y otras remuneraciones especiales) para luego recuperarse y alcanzar nuevamente los US$ 2.690 millones en mayo de 2025.

En cuanto a la composición interna, los CDA muestran una tendencia descendente durante gran parte del período, pasando de US$ 1.761 millones en marzo de 2024 a un mínimo de US$ 1.433 millones en enero de 2025, con una recuperación posterior hasta los US$ 1.508 millones en mayo.

Por su parte, los depósitos a la vista se incrementaron sostenidamente, de US$ 701 millones en marzo de 2024 a US$ 937 millones en mayo de 2025, lo que implica una expansión absoluta de US$ 236 millones y una variación relativa del 33,7%.

Este crecimiento sugiere una mayor disposición de recursos líquidos, posiblemente en respuesta a requerimientos de ejecución presupuestaria o menor propensión al ahorro en instrumentos a plazo.

En cuanto al comportamiento de los depósitos bajo la figura de cuenta corriente, los datos oficiales revelaron una relativa estabilidad de alrededor de US$ 200 millones durante el periodo de análisis, tal como se puede observar en la infografía.

En resumen, los datos muestran un reacomodamiento progresivo en la composición de los depósitos del sector público, con un aumento del componente líquido y cierta recuperación del ahorro a plazo, reflejando decisiones estratégicas frente a las condiciones macroeconómicas, de tasas de interés y del tipo de cambio.

* Este material fue elaborado por MF Economía e Inversiones.