La deuda pública de la administración central aumenta casi 10% en un año

De acuerdo con el reciente informe de Deuda Pública dado a conocer por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), la deuda de la Administración Central de Paraguay ascendió a US$ 17.061,8 millones en marzo de 2025, lo que representó 36,9% del producto interno bruto (PIB). Este nivel de endeudamiento refleja un incremento de 8,9% o US$ 1.389,6 millones al saldo de marzo de 2024, cuando era US$ 15.672,2 millones (34,9% del PIB).