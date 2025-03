Empresas públicas con mayores recursos en US$ y fondos de seguridad social en G.

De acuerdo con los últimos datos disponibles del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), los depósitos públicos en Paraguay, expresados tanto en dólares americanos como en guaraníes, se encuentran fuertemente concentrados en pocas categorías institucionales, especialmente en las empresas públicas y los fondos de seguridad social.

En el caso de los depósitos en dólares, el total asciende a US$ 363,9 millones. Dentro de este monto, las empresas públicas se destacan como principales depositantes, con US$ 164,5 millones, lo que equivale al 45,2% del total. Le siguen las entidades públicas de seguridad social, con US$ 133,8 millones (36,8%). Estas dos categorías concentran más del 80% de los recursos públicos dolarizados en el sistema financiero paraguayo. Por su parte, los “otros Organismos y Entidades del Estado (OEE’s)” suman US$ 63,3 millones, es decir, el 17,4%, mientras que los entes autónomos y autárquicos representan el 0,6% del total (US$ 2,3 millones).

Por otro lado, los depósitos en guaraníes ascienden a G. 16,86 billones. A diferencia de lo observado en moneda extranjera, en este caso los fondos de seguridad social concentran la mayor parte de los recursos: G. 10,53 billones, que representan el 62,4% del total. En segundo lugar, la Administración Central cuenta con G. 2,78 billones (16,5%). Las empresas públicas, aunque dominantes en el segmento en dólares, ocupan el tercer lugar con G. 845.886 millones (5,0%), lo que indica una preferencia de estas entidades por mantener una porción importante de sus depósitos en moneda extranjera.

Leve peso en estructura total

Otras instituciones públicas, como los municipios y gobernaciones, tienen una participación significativamente menor en el total de depósitos en guaraníes: 4,4% y 1,2% respectivamente. Esta baja incidencia puede deberse a una limitada autonomía financiera o a la imposibilidad de generar excedentes, dado que sus ingresos tienden a ser rápidamente utilizados para cubrir gastos operativos. De hecho, su capacidad de acumulación de saldos en el sistema financiero parece ser bastante acotada.

Llama la atención también el peso marginal de las empresas mixtas (0,4%) y de las entidades financieras públicas (0,8%) dentro de la estructura de depósitos en guaraníes. Esta dispersión refuerza la idea de que la liquidez pública se encuentra concentrada en pocas entidades con mayor capacidad operativa y financiera.

En conjunto, los datos permiten observar que la mayor parte de los recursos públicos depositados en el sistema financiero paraguayo se encuentra en moneda local, aunque persiste un componente significativo en dólares, especialmente en el caso de empresas públicas. Esta dualidad en la composición puede estar influenciada tanto por el tipo de ingresos de cada institución como por consideraciones de riesgo cambiario.

En resumen, la estructura de los depósitos del sector público en Paraguay muestra una fuerte concentración en pocas instituciones, con predominancia de los fondos de seguridad social y las empresas públicas. El desglose por moneda permite entender mejor las decisiones financieras del Estado y la forma en que distintas entidades gestionan su liquidez. Este análisis resulta clave no solo para comprender el manejo financiero del sector público, sino también para anticipar su impacto sobre la economía en su conjunto, especialmente en un contexto donde urge una gestión más eficiente de los recursos públicos.

* Este material fue elaborado por MF Economía e Inversiones