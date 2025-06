Luego del acuerdo Peña/Milei sobre Yacyretá cae tasa local de uso de la energía

El lunes 19 de mayo pasado, los gobiernos de nuestro país y de la Argentina suscribieron el Acta Acuerdo Peña/Milei sobre Yacyretá, cuyas cláusulas, la primera en este caso, comprometen a la ANDE a limitar su aprovechamiento de esta central binacional a 425 MW medios hasta finales de 2025. Recordemos que la potencia instalada del complejo asciende a 3.100 MW.

Por consiguiente, concluyen en las fuentes consultadas, que la autolimitación que se impuso la ANDE en el Acuerdo, cuyas consecuencias comenzó a observarse desde abril inclusive.

En enero de este año, la ANDE retiró de Yacyretá 592 MWh; en febrero 634 MWh; la declinación empenzó en marzo con 414 MWh retirados; en abril cayó a 119 MWh y en mayo a tan solo 90 MWh.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Entre enero y mayo la tasa de aprovechamiento del mercado de la ANDE mermó en un 85%, mientras que entre febrero y mayo la precipitación fue del 86%.

Coincidentes con estos apuntes, la presa argentina a finales de mayo que nuestro socio en Yacyretá “podrá usar hasta el 85% de la energía de Yacyretá en invierno “gracias al acuerdo con Paraguay”.

La abrupta caída de la tasa de uso de la energía de Yacyretá en nuestro país debe imputarse al Acta Acuerdo en cuestión, a cambio de una tarifa de US$ 28/MWh, que si Argentina en esata nueva oportunidad paga, permitirá a la parte paraguaya enfrentar parte de las cuentas de sus proveedores, contratistas, etc. y darle continuidad a alguasn de las obras estancadas.

Con los datos obtenidos, los US$ 28/MWh la ANDE pagará por mayo ANDE US$ 2.520.000, Cammesa US$ 29.652.00 y del total cada marten recibirá US$ 16.086.000.¿Suficientes?,