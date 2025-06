China reconfigura estrategia exportadora y América Latina emerge como pieza clave

Este reordenamiento comercial no solo modifica los flujos de intercambio global, sino que también genera efectos relevantes en la dinámica económica y geopolítica internacional. De acuerdo con un reciente artículo de The New York Times, en lugar de responder con represalias generalizadas, Pekín ha optado por redirigir su foco hacia mercados emergentes y socios más alineados, donde América Latina ocupa un lugar central en esta nueva hoja de ruta.

En este contexto y de acuerdo con datos oficiales publicados por la Administración General de Aduanas (GAC), las importaciones y exportaciones totales de bienes aumentaron 2,5% interanual, alcanzando los US$ 2,5 billones a mayo de 2025. Así, el superávit comercial de China con el resto del mundo acumula cerca de US$ 500.000 millones en lo que va de este año, lo que representa un incremento de más del 40% frente al mismo periodo del año anterior. Esta expansión evidencia el reposicionamiento del país asiático en los mercados globales ante las crecientes tensiones comerciales con Estados Unidos.

Dinámica comercial en la región

El intercambio comercial entre China y América Latina hasta mayo de 2025 ascendió a US$ 209.690,4 millones, unos US$ 2.700 millones por encima del mismo periodo del año anterior. Este crecimiento se explica por una divergencia entre exportaciones e importaciones: mientras las ventas chinas hacia la región aumentaron 9,4%, alcanzando los US$ 116.492,6 millones, las compras desde América Latina cayeron 8,9%, situándose en US$ 93.197,8 millones. Como resultado, el superávit comercial de China frente a la región se amplió de forma significativa, pasando de US$ 5.800 millones en los primeros cinco meses de 2024 a más de US$ 23.000 millones este año.

En términos mensuales, los datos correspondientes a mayo muestran un incremento. El comercio bilateral totalizó US$ 47.505,2 millones, de los cuales US$ 25.917,1 millones correspondieron a exportaciones chinas y US$ 21.588,1 millones a importaciones desde América Latina.

La reducción acumulada de importaciones desde América Latina y el aumento de las exportaciones hacia la región, sustentan el proceso de redireccionamiento de productos del gigante asiático a Latinoamérica. En este contexto de reconfiguración comercial, América Latina puede convertirse en un socio clave para China, pero el verdadero desafío será transformar esta coyuntura en una oportunidad de desarrollo estructural.

Y en línea con The New York Times, la avalancha de exportaciones de China responde tanto a decisiones gubernamentales como a la desaceleración de su economía interna. Para contrarrestar los efectos de la crisis inmobiliaria, que disminuyó la riqueza de millones de hogares, el Gobierno chino ha venido inyectando fondos a sus sectores manufactureros durante los últimos años, generando una producción muy superior a la demanda interna.

El medio destaca que, conforme al análisis de Fahy, la participación de China en el mercado global ha crecido de forma significativa en todas las categorías de bienes. Esta tendencia se mantendría incluso ante la imposición de nuevos aranceles, ya que resulta improbable que Pekín modifique su estrategia centrada en las exportaciones.

